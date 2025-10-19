Nâng cao vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động

Ngày 19-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Bình Chánh lần thứ I, TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra với sự tham dự của 42 đại biểu.

Được thành lập từ ngày 1-7, Công đoàn xã Bình Chánh đang quản lý 46 Công đoàn cơ sở, với tổng số 1.993 đoàn viên trên tổng số 2.088 CNVC-LĐ, đạt tỉ lệ 96,42%.

Quang cảnh hội nghị

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", trong nhiệm kỳ 2025–2030, tổ chức Công đoàn xã Bình Chánh quyết tâm nâng cao năng lực thích ứng, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong tình hình mới. Song song đó, phát huy tốt vai trò là cầu nối, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng bộ, chính quyền địa phương với đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng thời, tập trung chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên - lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng, vận động người lao động tích cực tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hội nghị

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025–2030, Công đoàn xã Bình Chánh xây dựng 12 chỉ tiêu trọng tâm.

Trong đó, phát triển mới ít nhất 900 đoàn viên Công đoàn; bảo đảm 95% người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp khu vực nhà nước có tổ chức Công đoàn cơ sở là đoàn viên; ít nhất 90% người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có Công đoàn cơ sở là đoàn viên Công đoàn; vận động 35% lao động thuộc khu vực phi chính thức trên địa bàn tham gia tổ chức Công đoàn...

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và xã Bình Chánh chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn xã nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Ngọc Bảo (đứng) - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã Bình Chánh

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của LĐLĐ TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, được chỉ định làm Chủ tịch và bà Nguyễn Huỳnh Mai Trinh làm Phó Chủ tịch Công đoàn xã Bình Chánh.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa lũ

*Cùng ngày, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Hiệp Bình lần thứ I, TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã diễn ra với sự tham dự của 75 đại biểu, đại diện cho hơn 10.000 đoàn viên - lao động trên địa bàn.

Đại biểu Công đoàn phường Hiệp Bình lần thứ I, TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Từ ngày 1-7-2025, sau hợp nhất phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông, phường Hiệp Bình có diện tích tự nhiên 16,01 km² và dân số 215.638 người, trong đó khoảng 62% thuộc độ tuổi lao động.

Không chỉ có quy mô lớn về diện tích và dân số, phường còn sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt thuận lợi khi nằm dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng, Vành đai 3 và tiếp cận trực tiếp sông Sài Gòn. Đây là lợi thế lớn trong việc kết nối đa chiều đến trung tâm Thành phố cũng như các khu vực kinh tế trọng điểm lân cận.

Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Hiệp Bình, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bên cạnh đó, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, tiện ích đa dạng cùng nguồn nhân lực dồi dào, phường mới trở thành động lực phát triển mới cho khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, đồng thời thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đặt ra nhiều thách thức lớn đối với hệ thống chính trị và quản lý địa phương. Đặc biệt là trong việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở, việc làm, giáo dục, văn hóa và đời sống tinh thần cho người lao động.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trước những thuận lợi và thách thức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn phường Hiệp Bình xác định mục tiêu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở. Trọng tâm là phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên- lao động; đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra gồm 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở; kết nạp mới 10.000 đoàn viên; có từ 75% công đoàn cơ sở trở lên phối hợp với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở....

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn phường Hiệp Bình nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại hội nghị

Ông Lê Đình Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường Hiệp Bình

Tại hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn phường Hiệp Bình được LĐLĐ TP HCM chỉ định đã ra mắt đại biểu với 18 thành viên. Ông Lê Đình Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định làm Chủ tịch và ông Đỗ Thành Non làm Phó Chủ tịch Công đoàn phường Hiệp Bình.