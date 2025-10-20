Công đoàn phường Bình Đông, TP HCM: Phát huy dân chủ, bảo vệ đoàn viên- lao động

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bình Đông, TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra chiều 20-10.

LĐLĐ TP HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bình Đông

Hiện nay, trên địa bàn phường Bình Đông có 158 Công đoàn cơ sở với 6.643 đoàn viên. Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, Công đoàn phường đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; thương lượng, ký kết và bổ sung, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật định; tổ chức các buổi đối thoại, gặp gỡ với người sử dụng lao động nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông tặng tranh cho Công đoàn phường

Công đoàn phường cũng lập hộp thư điện tử để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đoàn viên, công nhân - lao động.

Công đoàn phường cũng kịp thời tổ chức chăm lo và đề xuất LĐLĐ TP HCM hỗ trợ cho 180 trường hợp đoàn viên - lao động, nữ đoàn viên khó khăn với tổng số tiền 99 triệu đồng; triển khai chương trình "Bữa cơm Công đoàn" góp phần chăm lo thiết thực đời sống, cải thiện bữa ăn cho công nhân.

Là chỗ dựa xứng đáng của đoàn viên

Hội nghị đã thảo luận, đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 2 chương trình trọng tâm, 1 công trình trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu vận động và phát triển thêm 500 đoàn viên mới; vận động thành lập ít nhất 10 Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường.

Đồng thời, thực hiện 2 chương trình gồm: "Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh – Phát triển bền vững" và "Đồng hành – Bảo vệ – Chăm lo đoàn viên, người lao động" nhằm mở rộng các hoạt động chăm lo phúc lợi đoàn viên, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động khó khăn.

Công đoàn phường cũng phấn đấu thực hiện công trình "Sửa chữa 2 Mái ấm Công đoàn" nhằm hỗ trợ, cải thiện điều kiện nhà ở cho đoàn viên

Ông Dương Tấn Lộc làm Chủ tịch Công đoàn phường Bình Đông nhiệm kỳ 2025-2030

Tại hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định ban chấp hành Công đoàn phường Bình Đông nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 thành viên, trong đó Chủ tịch Công đoàn phường là ông Dương Tấn Lộc.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Dịp này, 2 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.