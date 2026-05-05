Công đoàn phường Gia Định đẩy mạnh phúc lợi đoàn viên trong Tháng Công nhân

Tại TPHCM ngày 5-5, Công đoàn phường Gia Định tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề: "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Đại biểu tham dự Lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 do Công đoàn phường Gia Định, TPHCM tổ chức

Tại chương trình, bên cạnh việc ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Lao động 1-5, Công đoàn phường Gia Định đã cùng Quỹ tài chính vi mô CEP ký kết phối hợp thực hiện phát triển đoàn viên và hỗ trợ đoàn viên, người lao động vay vốn, phòng tránh tín dụng đen. Đồng thời, phát động Hội thi trực tuyến "Đoàn viên Công đoàn- vững kiến thức an toàn lao động".

Dịp này, Công đoàn phường triển khai thực hiện công trình "Trao thiết bị số – Lan tỏa chuyển đổi số", qua đó trao tặng thiết bị số cho 5 đoàn viên ưu tú, khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng và chăm lo cho 36 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động.

Công đoàn phường Gia Định và Quỹ tài chính vi mô CEP ký kết phối hợp phát triển đoàn viên và hỗ trợ người lao động vay vốn

Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định, cho biết trong Tháng Công nhân lần này, Công đoàn phường tập trung thực hiện một số nội dung trong tâm như chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, lao động.

Việc chăm lo không chỉ dừng lại ở các phần quà hỗ trợ mà hướng đến những hoạt động mang tính lâu dài, bền vững như chương trình phúc lợi đoàn viên, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn hợp pháp, chăm lo sức khỏe.

Đoàn viên ưu tú nhận biểu trưng thiết bị số do Công đoàn phường Gia Định trao tặng

Công đoàn phường cũng chú trọng cải thiện điều kiện làm việc; quan tâm công tác an toàn, vệ sinh lao động nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và nhân văn trong đơn vị, doanh nghiệp.

Song song đó, phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo cũng được Công đoàn phường Gia Định phát huy mạnh mẽ hơn trong đội ngũ đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc, khẳng định vai trò của người công nhân trong giai đoạn phát triển mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn và trong đội ngũ người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước...