Công đoàn phường Xuân Hòa tiếp sức người lao động

Hàng trăm đoàn viên - lao động đã tham dự khai mạc Tháng công nhân lần thứ 18 với Chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và Chương trình "Cảm ơn người lao động" năm 2026 do Công đoàn phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức ngày 16-5.

Chương trình nhằm tri ân sâu sắc đến những đóng góp bền bỉ của người lao động, đồng thời chăm lo, hỗ trợ, tiếp thêm động lực để đoàn viên - lao động yên tâm công tác, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Công đoàn phường Xuân Hòa đã thực hiện ký kết hợp tác với các đơn vị để mở rộng chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Tại lễ khai mạc, thực hiện các chương trình bình ổn với giá ưu đãi cho đoàn viên - lao động, Công đoàn phường Xuân Hòa đã thực hiện ký kết hợp tác với các đơn vị gồm Công ty TNHH Gạo Kim Sáng Group; Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Khánh An; Tổ chức tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Bến Nghé; Công ty TNHH Greenifique. Qua đó, giúp đoàn viên - lao động được sử dụng các dịch vụ, mặt hàng thiết yếu do các đơn vị phố hợp cung cấp với giá ưu đãi giảm từ 20% đến 40%.

Ngay sau hoạt động ký kết, các đơn vị đã tổ chức gian hàng phúc lợi với giá ưu đãi phục vụ nhu cầu mua sắm của đoàn viên - lao động. Ngoài được giảm giá theo cam kết, mỗi đoàn viên - lao động đến tham dự được ban tổ chức hỗ trợ phiếu phúc lợi trị giá 100.000 đồng để mua sắm tại các gian hàng.

Đoàn viên - lao động được nhận quà từ Chương trình "Cảm ơn người lao động"

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình "Cảm ơn người lao động", Công đoàn phường đã vận động trao tặng 35 phần quà (500.000 đồng/phần) cho các đoàn viên - lao động đang bị bệnh hiểm nghèo. Dịp này, hưởng ứng Chương trình "Cảm ơn người lao động" do Công đoàn phường phát động, Công đoàn Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam Jaccs cũng trao tặng 20 phần quà (trị giá 500.000đồng/phần) cho đoàn viên.

Đoàn viên - lao động được tư vấn chính sách bảo hiểm y tế

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường cũng đã tổ chức hội thao truyền thống "Giờ thứ 9" với các sân chơi bổ ích như đi guốc tiếp sức, chuyền vòng tiếp sức… thu hút đông đảo đoàn viên - lao động tham gia thi đấu và cổ vũ.