Người lao động cảm động khi được trao tặng sổ tiết kiệm, xe đạp điện

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, ngày 16-5, Công đoàn phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức Ngày hội công nhân lao động "Kết nối yêu thương" năm 2026.

Chương trình thu hút trên 500 đoàn viên, người lao động tham dự.

Trong chương trình, Công đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với các đơn vị đồng hành; tổ chức gian hàng phúc lợi giảm giá các mặt hàng thiết yếu; gian hàng ẩm thực phục vụ miễn phí; tư vấn, hỗ trợ tài chính an toàn thông qua Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Bình Thạnh, góp phần giúp người lao động tránh xa tín dụng đen.

Công đoàn phường Thạnh Mỹ Tây ký kết chương trình phúc lợi với các đơn vị

Ngoài ra, người lao động còn được tư vấn và khám sức khỏe, tầm soát bệnh; cắt tóc miễn phí; tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, gắn kết.

Đặc biệt, trong chương trình "Cảm ơn người lao động", với sự đồng hành của ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn phường và Công đoàn cơ sở đã trao tặng các phần quà chăm lo rất thiết thực cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng xe đạp điện cho người lao động

Trong đó, trao tặng 30 xe đạp điện (mỗi xe trị giá 8 triệu đồng), 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ từ 2 đến 3 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 500 phiếu mua hàng (trị giá 300.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, người lao động khó khăn mua sắm tại gian hàng phúc lợi đoàn viên. Tổng kinh phí chăm lo trong ngày hội trên 400 triệu đồng

"Mỗi phần quà, mỗi số tiết kiệm, mỗi chiếc xe đạp điện, mỗi phiếu mua hàng tuy giá trị vật chất có giới hạn, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của tổ chức Công đoàn, của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ công nhân, người lao động" - bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Chủ tịch Công đoàn phường cho biết.

Người lao động mua sắm tại các gian hàng phúc lợi

Nhận phần quà là chiếc xe đạp điện, chị Nguyễn Thị Hoa, nhân viên vệ sinh tại Công ty CP bất động sản Trường Sơn vô cùng xúc động.

Chồng sức khỏe yếu không thể làm việc, một mình chị Hoa làm 2 công việc mỗi ngày để nuôi cả gia đình 4 người nên cuộc sống vô cùng chật vật.

Chị bày tỏ: "Chi tiêu hàng ngày đã phải đắn đo từng khoản nên để có thể dành một khoản mua xe đạp điện cho con là điều không thể với tôi. Vì vậy, khi hay tin được tặng xe đạp điện, tôi mừng lắm. Có chiếc xe này, con tôi có thể chủ động việc đi học, tôi cũng bớt lo lắng tất bật".