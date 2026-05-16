Phường Trung Mỹ Tây: Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Ngày 16-5, UBND và Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đã tổ chức phát động Tháng Công nhân lần thứ 18, chủ đề: "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

CLIP: Các hoạt động tại lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 ở phường Trung Mỹ Tây

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tư vấn pháp luật về chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền phòng, chống tín dụng đen cho đoàn viên, lao động; "Phiên chợ công nhân - An sinh vì người lao động", qua đó, tặng 136 phiếu mua hàng (400.000 đồng/phiếu) và 150 suất ăn sáng miễn phí cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn; gian hàng "Áo dài trao gửi yêu thương" tặng 150 áo dài cho người lao động.

Người lao động tham dự lễ phát động Tháng Công nhân

Trong khuôn khổ lễ phát động, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây đã ký kết phối hợp thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các đơn vị, doanh nghiệp gồm: Tổ chức Tài chính vi mô CEP- chi nhánh Tân Thới Hiệp, BHXH cơ sở Thới An, Công ty TNHH Phúc Cát Thanh; Công đoàn Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, Công ty TNHH May Nguồn Lực, Công ty TNHH TBD Trung Nam.

Việc ký kết nhằm thực hiện các hoạt động chăm lo, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi cho đoàn viên, lao động; phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; hỗ trợ người lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi, góp phần phòng chống tín dụng đen.

Đại diện Công đoàn phường Trung Mỹ Tây và các đơn vị, doanh nghiệp ký kết phối hợp thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên"

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao "Tài khoản yêu thương - Điểm tựa Công đoàn phường Trung Mỹ Tây" cho người lao động khó khăn

Con công nhân là người dân tộc thiểu số, khó khăn được ban tổ chức chăm lo

Dịp này, ban tổ chức đã trao 12 "Tài khoản yêu thương - Điểm tựa Công đoàn phường Trung Mỹ Tây" (trị giá 2 triệu đồng/tài khoản) cho đoàn viên, người lao động bị khuyết tật, mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, khó khăn. Đồng thời, tặng 10 suất quà (300.000 đồng/suất) cho con công nhân là người dân tộc thiểu số, khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây, đánh giá cao các nội dung thiết thực, cụ thể và giàu tính nhân văn mà Công đoàn phường triển khai trong Tháng Công nhân năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây (bìa trái), tham quan "Phiên chợ công nhân - An sinh vì người lao động"

Để Tháng Công nhân thực sự có chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đại diện Đảng ủy phường yêu cầu Công đoàn phường và các Công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động. Đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tổ chức tốt các hoạt động đối thoại, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng liên quan đến việc làm, tiền lương, chế độ chính sách và điều kiện lao động của người lao động.

Người lao động tìm hiểu thủ tục vay vốn từ Quỹ tài chính vi mô CEP

Người lao động mua sắm tại phiên chợ công nhân 0 đồng

Bên cạnh đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi - lao động sáng tạo; khuyến khích đoàn viên, người lao động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tham gia phong trào "Bình dân học vụ số"; quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.