CÔNG ĐOÀN SÁT CÁNH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Chuyển từ quản lý sang phục vụ

Trong bối cảnh hiện nay, Công đoàn TP HCM xác định chuyển đổi số là bước đi quan trọng, là "chìa khóa" nâng cao hiệu quả hoạt động. Không chỉ được đẩy mạnh trong Tháng Công nhân (CN), đây còn là 1 trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn thành phố nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp gỡ CN - lao động TP HCM đầu Tháng CN 2026.

Hiện đại hóa hoạt động

Việc triển khai ứng dụng Điều hành Công đoàn TP HCM được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa toàn diện hoạt động Công đoàn thành phố. Ứng dụng tại địa chỉ dieuhanh.congdoantphochiminh.org.vn tích hợp nhiều chức năng như quản lý thông tin Công đoàn cơ sở, người lao động (NLĐ); quản lý hệ thống báo cáo, số liệu; triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên…

Đáng chú ý, ngoài chức năng quản lý thu kinh phí và đoàn phí hỗ trợ hiệu quả cho công tác tài chính, ứng dụng còn tạo kênh tương tác trực tiếp, nhanh chóng giữa LĐLĐ thành phố và Công đoàn cơ sở thông qua chuyên mục đề xuất, kiến nghị.

Theo ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, chuyển đổi số trong Công đoàn hướng đến mục tiêu thay đổi căn bản phương thức quản trị, từ xử lý thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực. Cùng với việc phát triển trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đa dạng hóa các kênh tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho NLĐ, ứng dụng Điều hành Công đoàn TP HCM là bước đi cụ thể trong tiến trình này.

Ứng dụng được triển khai theo lộ trình phù hợp thực tiễn, giúp Công đoàn chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ" NLĐ chủ động, hiệu quả hơn. Hiện nay, LĐLĐ TP HCM đang đẩy nhanh công tác thống kê dữ liệu, đồng thời phối hợp với các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ Công đoàn - yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chuyển đổi số.

Không chỉ ở cấp thành phố, nhiều Công đoàn phường, xã, cơ sở cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tuyên truyền. Tiêu biểu, Công đoàn phường Phú Thuận vừa ra mắt bản đồ số quản lý Công đoàn cơ sở trên địa bàn. Qua đó, đơn vị đã số hóa tọa độ 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn và tích hợp dữ liệu vào hệ thống điều hành chung của thành phố.

Toàn bộ Công đoàn cơ sở được hiển thị trực quan theo vị trí địa lý cụ thể, giúp thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang trực quan, hỗ trợ cán bộ nhanh chóng nắm tình hình địa bàn, thuận tiện trong theo dõi, kết nối và hỗ trợ cơ sở.

Ông Huỳnh Tấn Phương, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thuận, cho biết trước đây các thông tin như quan hệ lao động, tình hình nợ kinh phí hay biến động địa điểm kinh doanh thường cập nhật chậm. Khi xảy ra sự cố, việc xác định vị trí và điều phối nguồn lực hỗ trợ mất nhiều thời gian do phải tra cứu thủ công. "Bản đồ số ra đời đã cơ bản khắc phục những hạn chế này" - ông Phương nói.

Cán bộ Công đoàn phường Phú Thuận quét mã truy cập bản đồ số. Ảnh: THANH NGA

Nhiều cách làm hay

Bên cạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn còn thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ NLĐ tiếp cận công nghệ.

Tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), từ tháng 7-2025, Công đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc với cán bộ đoàn thể chủ chốt và các gương điển hình năm 2026 nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị.

Ông Dương Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Sawaco - cho biết Chương trình số 04/CTr-ĐU và 08/CTr-ĐU về chuyển đổi số trong hoạt động cấp nước là các chương trình chiến lược, định hướng phát triển tổng công ty trong giai đoạn mới. Trong quá trình triển khai, các tổ chức đoàn thể, nhất là Công đoàn, đã đồng hành tích cực, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của NLĐ.

Từ sự phối hợp này, đơn vị bước đầu đạt nhiều kết quả như xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành…, qua đó nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ.

Tại phường Diên Hồng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Công đoàn phường phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thành lập phòng máy vi tính phục vụ cộng đồng với chủ đề "Kỹ năng số - Cộng đồng số". Đây là nơi tổ chức các lớp "Bình dân học vụ số", hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, thanh thiếu niên và người dân học tin học cơ bản, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và trang bị các kỹ năng số thiết yếu.

Bà Trần Thị Hà Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết đơn vị đang triển khai lớp tin học cho người lớn tuổi, đồng thời nghiên cứu thêm nhiều mô hình để phát huy hiệu quả phòng máy, tổ chức các lớp đào tạo miễn phí về kỹ năng số và tập huấn ngắn hạn ứng dụng AI cho cán bộ, công chức trong công việc.

Trong khi đó, Công đoàn phường Gia Định vừa thực hiện công trình "Trao thiết bị số - Lan tỏa chuyển đổi số", trao tặng thiết bị số cho 5 đoàn viên ưu tú với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định, cho rằng xu thế hiện nay đòi hỏi NLĐ không chỉ chăm chỉ mà còn phải sáng tạo, thành thạo công nghệ. Vì vậy, các thiết bị số như máy tính, điện thoại được trao tặng sẽ hỗ trợ NLĐ tiếp cận công nghệ hiện đại, phục vụ học tập và làm việc, qua đó nâng cao năng suất và kỹ năng nghề nghiệp.

"Công trình sẽ tiếp tục được triển khai tại các Công đoàn cơ sở nhằm lan tỏa, nhân rộng mô hình. Dự kiến tháng 7 tới, chúng tôi sẽ tổ chức thêm đợt trao tặng thiết bị số tiếp theo" - ông Kiệt cho biết.

Thiết thực và gần gũi Công đoàn xã Bình Lợi vừa phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức mô hình "Cà phê số cuối tuần". Chương trình không chỉ là cầu nối giữa chính quyền, tổ chức Công đoàn với người dân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả. Với hình thức giao lưu gần gũi, chương trình giúp đoàn viên, NLĐ và người dân tiếp cận công nghệ số, kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu. Cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID như tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính và khai thác các tiện ích số, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.H.Như

(Còn tiếp)

___________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 18-5