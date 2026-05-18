Công đoàn sát cánh với người lao động

Công đoàn TP HCM đang chuyển mạnh từ mô hình chăm lo ngắn hạn sang hỗ trợ phát triển bền vững cho người lao động (NLĐ). Hoạt động chăm lo không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và từng bước nâng chất lượng cuộc sống cho NLĐ. Các cấp Công đoàn còn chú trọng nâng cao khả năng thích ứng của NLĐ trước những biến động, qua đó khẳng định vai trò đồng hành thiết thực trong giai đoạn mới.

Đa dạng hoạt động chăm lo

Ngày hội công nhân (CN) - lao động "Kết nối yêu thương" nhân Tháng CN năm 2026 do Công đoàn phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã thu hút hơn 500 NLĐ tham gia. Không khí ngày hội sôi nổi, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao bảng tượng trưng “Mái ấm Công đoàn” tặng đoàn viên - lao động tại lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 - năm 2026 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chương trình được tổ chức theo mô hình "một điểm đến - nhiều dịch vụ", giúp NLĐ tiếp cận đồng thời nhiều hoạt động hỗ trợ. Mỗi người tham gia được nhận phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng để sử dụng tại các gian hàng 0 đồng và gian hàng bình ổn giá. Ngoài ra, NLĐ còn được cắt tóc miễn phí, tư vấn pháp lý, việc làm, chính sách bảo hiểm và khám sức khỏe ban đầu tại chỗ. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, phù hợp với đặc thù làm việc theo ca kíp của NLĐ.

Điểm nhấn của chương trình là trao 30 xe đạp điện trong khuôn khổ chương trình "Cảm ơn NLĐ" tặng các trường hợp khó khăn, phải di chuyển quãng đường xa. Là một trong những người được hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Hoa, nhân viên vệ sinh Công ty Bất động sản Trường Sơn, xúc động cho biết sau biến cố gia đình, việc đưa đón con đi học và đi lại hằng ngày trở thành áp lực lớn với chị. "Từ khi có xe đạp điện, con tôi đi học thuận tiện hơn, tôi cũng yên tâm làm việc" - chị bày tỏ.

Tại xã Bình Lợi, TP HCM, Công đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn tổ chức chương trình "Cảm ơn NLĐ" với nhiều mô hình an sinh thiết thực như: gian hàng bình ổn giá, "Rau 0 đồng", "Trang phục 0 đồng"…, góp phần giảm áp lực chi tiêu cho đoàn viên - lao động.

Trong đó, nổi bật là mô hình "Bữa cơm Công đoàn", nơi đoàn viên, CNVC-LĐ cùng quây quần bên những bữa ăn giản dị, ấm cúng. Không chỉ là bữa ăn sẻ chia, hoạt động này còn tạo không gian kết nối giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp (DN) và NLĐ, góp phần tăng sự gắn bó trong môi trường lao động.

Hỗ trợ an cư, tiếp sức vượt khó

Không chỉ chăm lo đời sống hằng ngày, việc hỗ trợ nhà ở đang được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn TP HCM nhằm giúp NLĐ ổn định cuộc sống lâu dài.

Tại phường Trung Mỹ Tây, Công đoàn phường phối hợp với các đơn vị liên quan vừa khởi công sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh Trần Ninh Minh Bình, CN may Công ty TNHH Vintex. Trước đó, căn nhà của anh xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường thấm nước, hệ thống điện mất an toàn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa.

Từ nguồn kinh phí xã hội hóa khoảng 70 triệu đồng, căn nhà được sửa chữa toàn diện và dự kiến hoàn thành sau khoảng 14 ngày thi công. Mái ấm mới sẽ giúp gia đình anh Bình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và gắn bó với công việc.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây còn triển khai nhiều chương trình an sinh như "Phiên chợ CN - An sinh vì NLĐ", chăm lo con CN là người dân tộc thiểu số. Công đoàn phường cũng duy trì chương trình "Tài khoản yêu thương" dành cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian qua, Công đoàn phường Bình Lợi Trung đã trao tặng 102 sổ tiết kiệm Công đoàn cho đoàn viên, NLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nan y, hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 218,5 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, giáo viên Trường Mầm non 11B, cho biết bà phát hiện mắc ung thư tuyến giáp trong đợt khám sức khỏe định kỳ cuối tháng 4-2025. "Lúc biết tin, tôi rất lo cho sức khỏe, kinh tế gia đình khi tôi là lao động chính" - bà nhớ lại.

Ngay trước ca phẫu thuật, bà Hương được Công đoàn phường Bình Lợi Trung đến thăm hỏi và trao sổ tiết kiệm hỗ trợ. Theo bà, sự động viên kịp thời ấy không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn tiếp thêm động lực để bà vững vàng điều trị bệnh.

Chủ động chăm sóc sức khỏe

Không chỉ chăm lo đời sống, Công đoàn TP HCM còn đang đẩy mạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe theo hướng phòng ngừa, nhất là với lao động nữ tại các khu công nghiệp và DN có cường độ làm việc cao.

Tại xã Bình Mỹ, Công đoàn xã phối hợp với Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số TP HCM tổ chức truyền thông kết hợp khám sức khỏe cho khoảng 300 nữ CN. Đây là nhóm lao động ít có điều kiện khám sức khỏe định kỳ do thường xuyên tăng ca, làm việc theo ca.

Tại chương trình, NLĐ được khám phụ khoa, siêu âm, tầm soát ung thư cổ tử cung và tư vấn chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Những trường hợp phát hiện bất thường được cấp thuốc miễn phí hoặc hướng dẫn chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Chị Hồ Thị Thúy Kiều, CN Công ty TNHH Việt Nam Samho, cho biết các chương trình khám lưu động giúp chị tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ ở cấp cơ sở, việc chăm sóc sức khỏe nữ đoàn viên, NLĐ cũng là một trong những trọng tâm của Tháng CN lần thứ 18, thông qua chương trình "Công đoàn TP HCM đồng hành cùng sức khỏe NLĐ". Chương trình được tổ chức vào các ngày cuối tuần trong tháng 5-2026 tại 7 địa điểm trên địa bàn thành phố, dự kiến phục vụ hơn 12.000 NLĐ và khoảng 2.600 trẻ em đi cùng.

NLĐ tham gia được tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ từ 18 - 45 tuổi, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian nhằm tăng sự gắn kết cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi người tham gia còn được hỗ trợ phiếu quà tặng trị giá 150.000 đồng; trẻ em đi cùng nhận hỗ trợ 50.000 đồng, góp phần chia sẻ chi phí sinh hoạt và khuyến khích NLĐ tham gia nhiều hơn.

(Còn tiếp)

Hướng đến an sinh bền vững Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ thành phố - cho biết tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau chuyến thăm hỏi, động viên CN thành phố vừa qua, các cấp Công đoàn TP HCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo, bảo vệ và nâng cao đời sống, kỹ năng cho NLĐ. Theo ông Bùi Thanh Nhân, nhiệm vụ xuyên suốt của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Công đoàn TP HCM tiếp tục mở rộng các chương trình "Phúc lợi đoàn viên", "Mái ấm Công đoàn", chăm sóc sức khỏe định kỳ và hỗ trợ khó khăn đột xuất. Riêng trong Tháng CN năm nay, LĐLĐ TP HCM đặt mục tiêu xây dựng 50 "Mái ấm Công đoàn", tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 50.000 nữ CN và 30.000 NLĐ trên địa bàn.Ngoài ra, Công đoàn TP HCM còn đẩy mạnh hỗ trợ vốn vay CEP nhằm hạn chế tín dụng đen, phối hợp phát triển nhà ở xã hội cho CN theo mô hình thuê và thuê mua, hướng đến mục tiêu an sinh bền vững đến năm 2030. Tổ chức Công đoàn TP HCM còn tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu 10% đoàn viên tham gia đề xuất sáng kiến, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Thạnh Mỹ Tây, tổng kinh phí tổ chức, chăm lo tại Ngày hội CN - lao động hơn 400 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đồng hành của DN trên địa bàn. "Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của chính quyền, tổ chức Công đoàn và DN với NLĐ" - bà Thanh nhìn nhận.



