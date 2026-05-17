Thi đua chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động khó khăn

Công trình, mô hình đăng ký thi đua của các Công đoàn phường

Công đoàn phường Phú Thọ Hòa đăng ký công trình "Công đoàn sẻ chia - Gắn kết đoàn viên" với các hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên và con người lao động khó khăn (như trao sổ tiết kiệm, học bổng, cải tạo môi trường làm việc, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo…), tổng trị giá ước tính thực hiện công trình là 169 triệu đồng.

Công đoàn phường Tân Sơn Nhì đăng ký công trình "Trao gửi yêu thương", qua đó trao 20 thẻ BHYT (tổng trị giá hơn 25 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Công đoàn phường Tân Phú đăng ký công trình thi đua

Công đoàn phường Tân Phú đăng ký công trình "Kết nối yêu thương – lan tỏa nhân ái", với các nội dung chăm lo cho đoàn viên, lao động như trao sổ tiết kiệm, học bổng, xây dựng không gian xanh, vườn hoa Công đoàn… tổng kinh phí thực hiện hơn 98 triệu đồng.

Công đoàn phường Phú Thạnh đăng ký công trình "Đồng hành vượt khó" với các hình thức chăm lo cho đoàn viên, con doàn viên, người lao động như trao sổ tiết kiệm, trao học bổng... với tổng số tiền thực hiện dự kiến là hơn 51 triệu đồng.

Công đoàn phường Tây Thạnh đăng ký công trình "Sinh kế cho đoàn viên, đồng hành cùng lao động vượt khó", qua đó vận động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 3 phương tiện sinh kế cho đoàn viên, người lao động khó khăn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí thực hiện ước tính là 75 triệu đồng.