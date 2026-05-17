Lao động

Thi đua chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động khó khăn

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Tại ngày hội, Công đoàn các phường ở TPHCM đã đăng ký nhiều công trình, mô hình thi đua nhằm chăm lo cho đoàn viên, lao động khó khăn

Hưởng ứng "Tháng công nhân" lần thứ 18, chủ đề "Công nhân Việt Nam: đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, ngày 17-5, Công đoàn các phường: Phú Thọ Hoà, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Phú Thạnh và Tây Thạnh, TPHCM đã tổ chức "Ngày hội đoàn viên, người lao động vui, khỏe, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động năm 2026".

Thi đua chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động khó khăn - Ảnh 1.

Đoàn viên, người lao động hào hứng tham gia ngày hội

Ngày hội diễn ra với chuỗi hoạt động ý nghĩa như: ký kết phối hợp thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn" với Hợp tác xã Lộc Xanh và Siêu thị Tươi Mart nhằm chăm lo thiết thực, ổn định lâu dài cho đoàn viên, lao động thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi; tổ chức gian hàng bán sản phẩm bình ổn giá; tặng 1.000 phiếu mua hàng và chăm lo cho 27 đoàn viên, lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; hội thao đoàn viên, người lao động với các bộ môn thi đấu kéo co, bóng đá, cầu lông.

Thi đua chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động khó khăn - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao 2 suất chăm lo của LĐLĐ TP (trị giá 5 triệu đồng/suất) cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo

Dịp này, Công đoàn các phường đã đăng ký các công trình, mô hình thi đua chào mừng Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Thi đua chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động khó khăn - Ảnh 3.

Người lao động mua sắm tại gian hàng bình ổn giá

Thi đua chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động khó khăn - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Ngọc Nga, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thọ Hoà, trao quà cho đoàn viên khó khăn

Công trình, mô hình đăng ký thi đua của các Công đoàn phường

Công đoàn phường Phú Thọ Hòa đăng ký công trình "Công đoàn sẻ chia - Gắn kết đoàn viên" với các hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên và con người lao động khó khăn (như trao sổ tiết kiệm, học bổng, cải tạo môi trường làm việc, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo…), tổng trị giá ước tính thực hiện công trình là 169 triệu đồng.

Công đoàn phường Tân Sơn Nhì đăng ký công trình "Trao gửi yêu thương", qua đó trao 20 thẻ BHYT (tổng trị giá hơn 25 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thi đua chăm lo thiết thực cho đoàn viên, lao động khó khăn - Ảnh 5.

Đại diện Công đoàn phường Tân Phú đăng ký công trình thi đua

Công đoàn phường Tân Phú đăng ký công trình "Kết nối yêu thương – lan tỏa nhân ái", với các nội dung chăm lo cho đoàn viên, lao động như trao sổ tiết kiệm, học bổng, xây dựng không gian xanh, vườn hoa Công đoàn… tổng kinh phí thực hiện hơn 98 triệu đồng.

Công đoàn phường Phú Thạnh đăng ký công trình "Đồng hành vượt khó" với các hình thức chăm lo cho đoàn viên, con doàn viên, người lao động như trao sổ tiết kiệm, trao học bổng... với tổng số tiền thực hiện dự kiến là hơn 51 triệu đồng.

Công đoàn phường Tây Thạnh đăng ký công trình "Sinh kế cho đoàn viên, đồng hành cùng lao động vượt khó", qua đó vận động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 3 phương tiện sinh kế cho đoàn viên, người lao động khó khăn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí thực hiện ước tính là 75 triệu đồng.


Lan tỏa hoạt động an sinh, chuyển đổi số hưởng ứng Tháng Công nhân

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân , nhiều địa phương tại TPHCM triển khai các hoạt động chăm lo an sinh, hỗ trợ đoàn viên - lao động và thúc đẩy chuyển đổi số

Phường Trung Mỹ Tây: Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa trong Tháng Công nhân

(NLĐO) - Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động đã được Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM triển khai trong lễ phát động Tháng Công nhân

Công đoàn xã Bình Mỹ: Phát huy vai trò Công đoàn trong Tháng Công nhân

(NLĐO)- Trong ngày khai mạc Tháng Công nhân, Công đoàn xã Bình Mỹ tổ chức khám sản phụ khoa và phát thuốc miễn phí cho khoảng 300 lao động nữ

