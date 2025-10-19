Công đoàn xã Bình Chánh: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Hiện Công đoàn xã Bình Chánh quản lý 46 Công đoàn cơ sở với 1.993 đoàn viên.
Dù mới được thành lập, Công đoàn xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai nhiều hoạt động, đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên - lao động. Đồng thời, tích cực phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về hợp đồng lao động, quy chế dân chủ cơ sở, an toàn - vệ sinh lao động, BHXH, BHYT… Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động cũng được chú trọng. Như chương trình "Phúc lợi đoàn viên" đã mang lại lợi ích thiết thực cho 1.326 đoàn viên với mức giảm giá từ 5% - 50% khi mua hàng Việt Nam chất lượng cao, giúp tiết kiệm hơn 144,6 triệu đồng; phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP triển khai các gói vay ưu đãi, hỗ trợ CNVC-LĐ giải quyết nhu cầu thiết yếu, cải thiện đời sống và góp phần phòng ngừa hiệu quả nạn tín dụng đen…
