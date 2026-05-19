HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hàng trăm công nhân thưởng thức Bữa cơm Công đoàn

Tin-ảnh-clip: Thanh Nga

(NLĐO) - Bữa cơm Công đoàn góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn ca, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, gắn kết công nhân - lao động với doanh nghiệp

Nhằm thiết thực tổ chức Chương trình "Cảm ơn người lao động" hưởng ứng hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, đặc biệt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026), trưa 19-5, Công đoàn phường Phú Định, TPHCM phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty TNHH 3Q VINA tổ chức chương trình Bữa cơm Công đoàn và chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Hàng trăm công nhân thưởng thức Bữa cơm Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Võ Khắc Bình - Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ TPHCM phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, hàng trăm công nhân - lao động rất vui mừng khi được thưởng thức bữa ăn đặc biệt với nui xào, gà rán, nước ngọt. Giá trị mỗi suất ăn khoảng 60.000 đồng. Suất ăn này có giá trị cao hơn bữa ăn ngày thường 38.000 đồng.

Hàng trăm công nhân thưởng thức Bữa cơm Công đoàn - Ảnh 2.

Công nhân thưởng thức Bữa cơm Công đoàn

Cùng dùng bữa, trao đổi, trò chuyện với công nhân còn có cán bộ Công đoàn Thành phố thuộc Tổ công tác quản lý địa bàn số 2, lãnh đạo phường và Công đoàn phường Phú Định, qua đó nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động.

Hàng trăm công nhân thưởng thức Bữa cơm Công đoàn - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Phú Định cùng ăn trưa, trò chuyện với công nhân

Tại chương trình, ban tổ chức còn trao 10 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức hát mừng sinh nhật, tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có sinh nhật trong tháng 5.

Đã gắn bó với công ty từ năm 2019, chị Trần Thị Liên (quê An Giang) rất vui mỗi khi Công đoàn và công ty có chương trình gắn kết tập thể công nhân, chương trình Bữa cơm Công đoàn là một trong số đó bởi đây không chỉ là một bữa ăn ngon, đủ chất mà còn là dịp để anh chị em công nhân giao lưu, chúc mừng sinh nhật cùng nhau.

Hàng trăm công nhân thưởng thức Bữa cơm Công đoàn - Ảnh 4.

Công nhân khó khăn được chăm lo tại chương trình

Chị Liên cho biết thêm, bản thân chị là người khuyết tật nên chị rất trân trọng công việc hiện tại. Trước đây, chị từng làm việc ở nhiều nơi nhưng đều là các cơ sở tư nhân quy mô nhỏ, chính sách chăm lo không đảm bảo, mãi cho đến khi vào làm việc tại Công ty TNHH 3Q VINA chị mới được tham gia bảo hiểm cũng như được chăm lo đầy đủ đồng thời được tạo điều kiện làm việc tại vị trí có thiết bị máy móc phù hợp với thể trạng.

Chương trình Bữa cơm Công đoàn tại Công ty TNHH 3Q VINA

"Điều tôi thích nhất là môi trường làm việc thoải mái, công ty và Công đoàn cũng thường xuyên hỗ trợ người lao động, không chỉ là về bữa ăn hay các ngày lễ mà còn có những hoạt động chăm lo đột xuất khi công nhân gặp khó khăn"- chị Liên cho hay.

Tin liên quan

Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" ở phường Tân Sơn Hòa

Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" ở phường Tân Sơn Hòa

(NLĐO)- Ngoài việc cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, các đoàn viên - lao động khó khăn còn được Công đoàn phường Tân Sơn Hòa chăm lo chu đáo

Bữa cơm công đoàn gắn kết người lao động

(NLĐO) - Bữa cơm công đoàn tại Công ty CP cơ khí Vina Nha Trang với 240 người tham gia đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động toàn công ty

Hơn 2,1 triệu đoàn viên, người lao động thụ hưởng "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025

(NLĐO) - Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 được tổ chức tại hơn 5.100 Công đoàn cơ sở trên cả nước với hơn 2,1 triệu người lao động thụ hưởng.

tổ chức Công đoàn công nhân "Tháng Công nhân" Bữa cơm Công đoàn phường Phú Định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo