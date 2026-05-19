Hàng trăm công nhân thưởng thức Bữa cơm Công đoàn

Nhằm thiết thực tổ chức Chương trình "Cảm ơn người lao động" hưởng ứng hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, đặc biệt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026), trưa 19-5, Công đoàn phường Phú Định, TPHCM phối hợp với Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty TNHH 3Q VINA tổ chức chương trình Bữa cơm Công đoàn và chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Ông Võ Khắc Bình - Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ TPHCM phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, hàng trăm công nhân - lao động rất vui mừng khi được thưởng thức bữa ăn đặc biệt với nui xào, gà rán, nước ngọt. Giá trị mỗi suất ăn khoảng 60.000 đồng. Suất ăn này có giá trị cao hơn bữa ăn ngày thường 38.000 đồng.

Công nhân thưởng thức Bữa cơm Công đoàn

Cùng dùng bữa, trao đổi, trò chuyện với công nhân còn có cán bộ Công đoàn Thành phố thuộc Tổ công tác quản lý địa bàn số 2, lãnh đạo phường và Công đoàn phường Phú Định, qua đó nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động.

Lãnh đạo phường Phú Định cùng ăn trưa, trò chuyện với công nhân

Tại chương trình, ban tổ chức còn trao 10 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức hát mừng sinh nhật, tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có sinh nhật trong tháng 5.

Đã gắn bó với công ty từ năm 2019, chị Trần Thị Liên (quê An Giang) rất vui mỗi khi Công đoàn và công ty có chương trình gắn kết tập thể công nhân, chương trình Bữa cơm Công đoàn là một trong số đó bởi đây không chỉ là một bữa ăn ngon, đủ chất mà còn là dịp để anh chị em công nhân giao lưu, chúc mừng sinh nhật cùng nhau.

Công nhân khó khăn được chăm lo tại chương trình

Chị Liên cho biết thêm, bản thân chị là người khuyết tật nên chị rất trân trọng công việc hiện tại. Trước đây, chị từng làm việc ở nhiều nơi nhưng đều là các cơ sở tư nhân quy mô nhỏ, chính sách chăm lo không đảm bảo, mãi cho đến khi vào làm việc tại Công ty TNHH 3Q VINA chị mới được tham gia bảo hiểm cũng như được chăm lo đầy đủ đồng thời được tạo điều kiện làm việc tại vị trí có thiết bị máy móc phù hợp với thể trạng.

Chương trình Bữa cơm Công đoàn tại Công ty TNHH 3Q VINA

"Điều tôi thích nhất là môi trường làm việc thoải mái, công ty và Công đoàn cũng thường xuyên hỗ trợ người lao động, không chỉ là về bữa ăn hay các ngày lễ mà còn có những hoạt động chăm lo đột xuất khi công nhân gặp khó khăn"- chị Liên cho hay.