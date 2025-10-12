HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn xã Đông Thạnh: Phấn đấu nâng tổng số đoàn viên lên 6.000 người

MAI CHI

(NLĐO)- Nhiệm kỳ tới Công đoàn xã Đông Thạnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, lao động

Ngày 12-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn xã Đông Thạnh, TP HCM diễn ra với sự tham gia của 63 đại biểu. 

Công đoàn xã Đông Thạnh: Phấn đấu nâng tổng số đoàn viên lên 6.000 người - Ảnh 1.

Công đoàn xã Đông Thạnh nhận hoa chúc mừng Hội nghị của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Công đoàn xã cho biết đơn vị đang quản lý 73 Công đoàn cơ sở với 5.668 đoàn viên.

Từ khi thành lập (ngày1-7- 2025) đến nay, Công đoàn xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, hỗ trợ các Công đoàn cơ sở hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu; hướng dẫn Công đoàn cơ sở làm thủ tục cấp, đổi con dấu theo hướng dẫn của LĐLĐ TP HCM. 

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động khó khăn.

Công đoàn xã Đông Thạnh: Phấn đấu nâng tổng số đoàn viên lên 6.000 người - Ảnh 2.

Con đoàn viên hiếu học nhận học bổng do Công đoàn xã Đông Thạnh trao tặng

Cụ thể, Công đoàn xã đã tặng 67 phần quà (trị giá từ 500.000- 5 triệu đồng) cho đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo; trao 58 suất học bổng (tổng trị giá hơn 68,7 triệu đồng) và 15 phần quà học tập (500.000 đồng/phần) cho con đoàn viên, lao động vượt khó, học giỏi. Ngoài ra, hỗ trợ 1,6 tấn rau củ quả và 650 suất ăn 0 đồng cho lao động khó khăn…

Công đoàn xã Đông Thạnh: Phấn đấu nâng tổng số đoàn viên lên 6.000 người - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn xã Đông Thạnh đề ra mục tiêu tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công nhân, lao động.

2 nhiệm vụ tiếp theo là thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào do tổ chức Công đoàn phát động. 

Cùng với đó, nâng cao năng lực, bản lĩnh cán bộ Công đoàn, xây dựng Công đoàn thật sự trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã.

Công đoàn xã Đông Thạnh: Phấn đấu nâng tổng số đoàn viên lên 6.000 người - Ảnh 4.

Đại biểu và khách mời tham dự Hội nghị đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Cụ thể hóa mục tiêu đó, Công đoàn xã đề ra các chỉ tiêu cụ thể. 

Đó là đến cuối nhiệm kỳ thành lập tổ chức Công đoàn trong 100% doanh nghiệp đủ điều kiện có từ 25 lao động trở lên; đến năm 2030, kết nạp 250 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên của xã lên 6.000 người; 100% ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; xây dựng 2 công trình "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn khó khăn; từ 80% vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh chấp sẽ được đại diện Công đoàn tham gia. 

Hằng năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo con công nhân, người lao động trên địa bàn... là một chỉ tiêu quan trọng khác.

Công đoàn xã Đông Thạnh: Phấn đấu nâng tổng số đoàn viên lên 6.000 người - Ảnh 5.

Ban chấp hành Công đoàn xã Đông Thạnh ra mắt Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn xã được LĐLĐ TP HCM chỉ định cũng đã ra mắt đại biểu. Bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn xã Đông Thạnh.

