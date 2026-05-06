Lao động

Loạt công trình ở phường Diên Hồng hưởng ứng Tháng Công nhân

Lê Vĩnh

(NLĐO) - Nhân Tháng Công nhân 2026, Công đoàn phường Diên Hồng ký kết với các đơn vị nhằm thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên Công đoàn"

Ngày 6-5, phường Diên Hồng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân lần thứ 10, chủ đề "Công nhân Việt Nam: đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Phường Diên Hồng ra mắt nhiều công trình hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Công đoàn phường Diên Hồng ký kết với các đơn vị nhằm thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên Công đoàn". Ảnh: Lý Bằng

Bà Trần Thị Hà Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng cho biết lực lượng người lao động trên địa bàn phường phần lớn đang làm việc trong nhiều lĩnh vực như thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế, tài chính, chăm sóc sức khỏe, công ích. Mặc dù đặc thù công việc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển của phường.

TIN LIÊN QUAN

Theo bà Trần Thị Hà Thanh, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn phối hợp chính quyền phường và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ thông qua các gian hàng phúc lợi đoàn viên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động.

Phường Diên Hồng ra mắt nhiều công trình hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 2.

Công đoàn phường Diên Hồng trao quà cho người lao động khó khăn Ảnh: Lý Bằng

Dịp này, phường Diên Hồng ra mắt nhiều công trình tiêu biểu hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Trong số này có công trình "Trạm xanh - Kết nối yêu thương", công trình "Mảng xanh sư phạm - Nét đẹp Công đoàn", công trình "Nghĩa tình đồng nghiệp - Chung tay tiếp sức", công trình "Doanh nghiệp xanh – An toàn lao động", công trình "Sáng kiến nhỏ – Hiệu quả lớn".

Phường Diên Hồng ra mắt nhiều công trình hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 3.

Người lao động mua hàng với giá ưu đãi. Ảnh: Lý Bằng

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn phường Diên Hồng ký kết với các đơn vị nhằm thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn". Chương trình góp phần chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên công đoàn quan tâm đến sức khỏe bản thân, giữ gìn, mua các sản phẩm với mức giá ưu đãi từ 10% – 40%.

Phường Diên Hồng ra mắt nhiều công trình hưởng ứng Tháng Công nhân - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Diên Hồng tặng cây xanh cho các đơn vị có các công trình tiêu biểu hưởng ứng Tháng Công nhân. Ảnh: Lê Vĩnh

 

Mổ xẻ "cú hích" chính sách 2026 với thị trường lao động

Mổ xẻ "cú hích" chính sách 2026 với thị trường lao động

(NLĐO) - Talkshow ngày 7-5 phân tích chính sách lao động 2026, công bố khảo sát mới, phân tích tiền lương, BHXH và cơ hội việc làm trong bối cảnh biến động

Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp

(NLĐO)- Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp là giải pháp hỗ trợ có thời hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

GIỮ CHÂN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO (*): Biến cơ hội thành sự phát triển

Giữ chân nhân lực chất lượng cao không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở năng lực thực thi đủ nhanh, linh hoạt để biến cơ hội thành giá trị phát triển

an toàn Tháng Công nhân vệ sinh lao động phường Diên Hồng TPHCM
