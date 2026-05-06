Loạt công trình ở phường Diên Hồng hưởng ứng Tháng Công nhân

Ngày 6-5, phường Diên Hồng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân lần thứ 10, chủ đề "Công nhân Việt Nam: đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Công đoàn phường Diên Hồng ký kết với các đơn vị nhằm thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên Công đoàn". Ảnh: Lý Bằng

Bà Trần Thị Hà Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng cho biết lực lượng người lao động trên địa bàn phường phần lớn đang làm việc trong nhiều lĩnh vực như thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế, tài chính, chăm sóc sức khỏe, công ích. Mặc dù đặc thù công việc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển của phường.

Theo bà Trần Thị Hà Thanh, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn phối hợp chính quyền phường và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ thông qua các gian hàng phúc lợi đoàn viên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động.

Công đoàn phường Diên Hồng trao quà cho người lao động khó khăn Ảnh: Lý Bằng

Dịp này, phường Diên Hồng ra mắt nhiều công trình tiêu biểu hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Trong số này có công trình "Trạm xanh - Kết nối yêu thương", công trình "Mảng xanh sư phạm - Nét đẹp Công đoàn", công trình "Nghĩa tình đồng nghiệp - Chung tay tiếp sức", công trình "Doanh nghiệp xanh – An toàn lao động", công trình "Sáng kiến nhỏ – Hiệu quả lớn".

Người lao động mua hàng với giá ưu đãi. Ảnh: Lý Bằng

Cũng tại buổi lễ, Công đoàn phường Diên Hồng ký kết với các đơn vị nhằm thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn". Chương trình góp phần chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên công đoàn quan tâm đến sức khỏe bản thân, giữ gìn, mua các sản phẩm với mức giá ưu đãi từ 10% – 40%.