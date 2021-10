Đầu tháng 6-2021, khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, các trường học đóng cửa, chị Ngô Thị Khá, từng là công nhân (CN) Công ty TNHH Kayuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), phải xin nghỉ việc để trông 2 con (3 tuổi và 6 tuổi), mọi chi tiêu dựa vào khoản lương CN ít ỏi của chồng. Giữa tháng 8-2021, chồng chị mất vì Covid-19, nguồn thu nhập duy nhất không còn, cuộc sống 3 mẹ con lâm vào cảnh khó khăn. Đầu tháng 10, khi các doanh nghiệp (DN) hoạt động trở lại, chị muốn tìm việc làm để chăm lo cho các con nhưng ngặt một nỗi không biết gửi con ở đâu, cũng không thể đưa về quê gửi vì chưa có phương tiện đi lại, thế nên khó khăn vẫn tiếp tục đeo bám cuộc sống của gia đình chị.



Bất an vì con trẻ

Tương tự, chị Danh Thị Nhị (quận Gò Vấp, TP HCM) cũng có 2 con nhỏ, 10 tháng và 9 tuổi. Trước đây chị là CN Công ty TNHH Giày da Huê Phong, phải nghỉ việc vì DN bị ảnh hưởng dịch Covid-19 khi đang mang thai, còn chồng chị làm nhân viên giao hàng. Sau khi sinh, chị phải trông con nên không thể đi làm, còn chồng cũng thất nghiệp vì thành phố thực hiện giãn cách, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Nay chị muốn xin việc làm để phụ chồng lo cho gia đình nhưng không thể vì 1 đứa con còn quá nhỏ, 1 đứa học online không ai kèm cặp.

Không riêng chị Khá và chị Nhị, hiện nay, đa số DN tại TP HCM đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng chống dịch Covid-19, trong khi các trường học vẫn đóng cửa khiến nhiều CN lúng túng không biết gửi con ở đâu để trở lại nhà máy làm việc. Chị Nguyễn Thị Ngọc, CN Công ty TNHH Long Rich (KCX Linh Trung II, TP HCM), cho biết trong thời gian giãn cách, vì chồng làm việc "3 tại chỗ" tại công ty nên chị phải xin nghỉ ở nhà trông 2 con nhỏ (3 tuổi và 5 tuổi). Mới đây, chị Ngọc nhận được tin nhắn của công ty thông báo sẽ trở lại làm việc vào ngày 15-10 nên rất lo lắng. "Tôi đang rất đắn đo không biết gửi 2 đứa nhỏ ở đâu. Nếu không đi làm sẽ mất việc nhưng nếu đi làm, con mình ai trông?" - chị Ngọc rầu rĩ.

Trải qua những ngày tháng khó khăn trong thời gian giãn cách nên khi hay tin công ty hoạt động trở lại, chị Vũ Thị Tuyết Hương, CN Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), rất phấn khởi. Song chưa kịp mừng thì nỗi lo ập đến. "Trước đây, tôi gửi con ở Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ do công ty mở, chi phí rất rẻ, điều kiện học tập tốt nên rất an tâm. Nay công ty mở cửa trở lại nhưng trường vẫn đóng nên không biết xoay xở ra sao. Tôi đã thử liên hệ một số nơi từng nhận giữ trẻ trước đây nhưng vô vọng. Thú thật là nếu có tìm được chỗ gửi thì tôi cũng không thật sự an tâm vì dịch bệnh còn phức tạp, trong khi các cháu chưa được tiêm vắc-xin" - chị Hương bày tỏ.

Trường học chưa mở cửa nên công nhân phải để các con tự chăm sóc nhau tại nhà. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Xoay xở đủ kiểu

Để giải quyết bài toán đi làm không ai trông con, ở nhà thì không có tiền, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoài, CN Công ty TNHH Nissei (KCX Linh Trung I, TP HCM), đành chấp nhận phương án để 2 con (8 tuổi và 12 tuổi) ở nhà trọ, tự trông nom, kèm cặp nhau. "Buổi sáng, tôi dậy sớm nấu sẵn bữa điểm tâm và trưa cho con. Ăn sáng xong, mỗi đứa một cái điện thoại học online. Buổi chiều, 2 anh em cùng làm bài tập. Anh có trách nhiệm kèm cặp, nhắc nhở em học. May mắn là 4 ngày qua tình hình vẫn ổn nên vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào" - chị Hoài cho hay.

Tại khu nhà trọ của bà Trần Thị Thành (huyện Hóc Môn, TP HCM), vì mưu sinh nên nhiều gia đình CN cũng phải bấm bụng để con ở nhà một mình. Bà Thành cho hay khu trọ có hơn 200 phòng, chủ yếu là gia đình CN thuê. Ở đây có hơn 40 bé đủ mọi lứa tuổi. Khi CN trở lại nhà máy, nhà nào con lớn một chút, cỡ lớp 4, lớp 5 trở lên, thì cha mẹ để các bé ở nhà tự lo, buổi trưa thì tranh thủ chạy về lo cơm nước. Riêng những bé còn quá nhỏ thì bà Thành nhận trông hộ. Hiện bà Thành đang chăm sóc 3 bé con CN ở độ tuổi 2-3. "Giờ CN khó khăn quá rồi, nếu không đi làm thì họ lấy gì mà sống. Do vậy trong lúc họ chưa thể nhờ cậy người thân hay tìm được nơi gửi trẻ thì tôi nhận trông giúp để họ đi làm" - bà Thành bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Lĩnh, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Wooyang Vina II (quận 12, TP HCM), cho biết ngày 4-10 DN đã hoạt động trở lại nhưng vẫn còn nhiều CN chưa thể đi làm vì không có người trông con. Bản thân bà cũng đau đầu với chuyện tìm nơi gửi trẻ. Bà Lĩnh chia sẻ: "Con tôi mới 6 tuổi, vào lớp 1, học online. Ở tuổi này, cháu không thể tự chăm sóc và tự học một mình cả ngày. Chồng tôi làm "3 tại chỗ" ở công ty, còn tôi cũng không thể dẫn con tới chỗ làm vì công ty không cho phép. Ngày đầu tôi phải nhờ hàng xóm trông giúp, mấy hôm sau may mắn có cô giáo dạy con khi học mẫu giáo nhận trông giùm nên đỡ lo. Song vẫn còn nhiều CN chưa tìm được giải pháp khả thi. Do vậy, tôi mong thành phố sớm có cách hỗ trợ để CN an tâm đi làm trở lại".