Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tính từ tháng 9-2022 đến hết tháng 1-2023, cả nước có khoảng 1.300 doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn về đơn hàng phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động (NLĐ). Trong đó, giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 491.212 người; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người; chấm dứt hợp đồng lao động với 48.623 người. Số lao động bị ảnh hưởng phần lớn ở các DN vốn đầu tư nước ngoài, tập trung trong 3 ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ và chủ yếu ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam như: TP HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang...



Khan hiếm lao động có tay nghề

Dù vậy, nhiều tỉnh, thành ở phía Nam lại đang thiếu lao động với nhiều cấp độ khác nhau.

Ông Hoàng Trọng Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Lâm Đồng, cho biết hiện hàng trăm DN trên địa bàn tỉnh đang thiếu lao động trầm trọng. Trung tâm đã nhận được đăng ký tuyển dụng của 145 DN, đơn vị với hơn 1.000 vị trí việc làm, từ lao động phổ thông đến có chuyên môn cho các nhóm ngành như dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, may mặc... Nhu cầu sử dụng lao động phổ thông chiếm khoảng 60%, còn lại là lao động qua đào tạo.

Các DN đã đặt ra mức lương và đãi ngộ cao so với mặt bằng chung nhưng đến nay vẫn khó tìm được NLĐ phù hợp, nhất là các nhóm ngành đòi hỏi có trình độ chuyên môn như kỹ sư nông nghiệp, quản lý kinh doanh dịch vụ, vận hành thiết bị máy móc... Theo ông Vinh, việc thị trường lao động của tỉnh hiện nay cung chưa đủ đáp ứng nhu cầu có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu đồng bộ và kết nối giữa các cơ quan, ban ngành ngay từ ban đầu khi thu hút nhà đầu tư vào các dự án.

Nhiều doanh nghiệp có xu hướng đến các cơ sở đào tạo để tuyển nhân sự

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Bình Dương, đầu năm 2023, tình hình lao động việc làm trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Cuối năm 2022, số người tham gia BHXH bắt buộc là khoảng 1 triệu, hiện chỉ còn khoảng 988.000 người, có khoảng 18.000 người rời khỏi thị trường lao động. Thế nhưng, ghi nhận sau Tết cho thấy lao động phổ thông rất khó tìm việc, do các DN đòi hỏi cao hơn về tay nghề hoặc bằng cấp.

Đẩy mạnh kết nối

Mới đây, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ nhất nhằm kết nối tuyển dụng, tìm việc làm cho NLĐ trên địa bàn tỉnh. 25 DN đã đến với sàn giao dịch việc làm để tuyển khoảng 800 lao động nhưng số lượng lao động đến với sàn rất ít.

Bà Trần Thị Thùy Trâm, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Đồng Nai, cho biết từ đầu năm đến nay, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh là khoảng 6.000 lao động, trong đó các DN cần tuyển khoảng 4.000 lao động phổ thông, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước. Tuy vậy, nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày da, đồ gỗ... vẫn có nhu cầu tuyển dụng từ 200 đến 500 lao động phổ thông.

"Nhu cầu tuyển lao động phổ thông chiếm phần lớn, song số lượng lao động này tham gia tìm việc tại sàn lại rất ít. Do vậy, nhiều DN đã không tuyển được lao động như kỳ vọng. Chúng tôi đang cố gắng kết nối việc làm cho NLĐ, đặc biệt là những lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời, tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại các huyện, thành phố có nhiều DN hoạt động để DN và NLĐ gặp gỡ, phỏng vấn và tuyển dụng" - bà Trâm nói.

Tại TP HCM, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho biết các phương án đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động trong năm 2023 đã được phê duyệt trong bối cảnh nhiều DN lớn trên địa bàn cắt giảm hàng ngàn lao động. Trong năm 2023, thành phố sẽ có hơn 120 sàn giao dịch tư vấn việc làm có kết hợp tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Dự kiến từ giữa tháng 3, thành phố sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm chuyên đề cho bộ đội xuất ngũ và chuyên đề cho ngành du lịch.