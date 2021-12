Thị trường lao động cuối năm bao giờ cũng khá nhộn nhịp bởi các doanh nghiệp (DN) khẩn trương hoàn thành đơn hàng, đặc biệt trong bối cảnh trở lại trạng thái bình thường mới sau nhiều tháng phong tỏa… nên cần số lượng lớn lao động. Tuy nhiên, nhiều DN vẫn loay hoay với bài toán tuyển dụng.



Đủ kiểu thu hút lao động

Dạo quanh các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những tấm biển tuyển dụng khổ lớn dán ngay trước cổng và xung quanh công ty. Điều này cho thấy thị trường lao động cuối năm trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Thậm chí, để tuyển được lao động, cán bộ nhân sự của các công ty phải chấp nhận ra đường "phơi nắng" tìm người.

Có mặt tại Công ty TNHH Puku Việt Nam (KCN Đồng An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), phóng viên nhận thấy ngay trước cổng, 3 nhân viên của công ty dựng một tấm bạt và đặt bộ bàn ghế để tuyển dụng lao động. Lúc sau, có người đến hỏi việc, 1 nhân viên ở đây đứng dậy tư vấn rất nhiệt tình, nhấn mạnh vào việc công ty đơn hàng nhiều nên thường xuyên được tăng ca. Về thu nhập, thì tùy vào tay nghề của mỗi người nhưng sẽ dao động từ 7,5-10 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, hồ sơ duyệt nhanh gọn, vào làm việc ngay… Tương tự, Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét (KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương) cũng cho cán bộ nhân sự ra đứng trước cổng để tìm lao động. Công ty này đưa ra mức thu nhập hấp dẫn, tối thiểu mỗi tháng là 8 triệu đồng, CN giỏi thì thu nhập có thể lên 17 triệu đồng/tháng.

Ngoài DN tự tuyển lao động, các đơn vị cung ứng lao động cũng tích cực ra đường tìm người. Nhân viên của một công ty cung ứng lao động trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho hay tuần nào họ cũng kê bàn ghế ngoài đường để tìm ứng viên, chủ yếu cung cấp lao động cho các DN đang cần gấp. "Như trường hợp có một DN sản xuất điện tử ở huyện Bàu Bàng trả lương 1 ngày 8 giờ là 340.000 đồng/người, ngoài ra còn được phụ cấp thêm tiền nhà trọ, tiền phòng chống dịch, đi lại… nhưng NLĐ ngại đi xa nên vẫn rất khó tìm" - nhân viên này nói. Anh Trần Hữu Thành, một người đi tìm việc, cho biết sau nhiều tháng ở nhà, nay dịch đã được kiểm soát tốt nên bắt đầu đi tìm việc làm. "Cứ ngỡ cuối năm khó tìm được công việc phù hợp. Thế nhưng, mới đi một vòng, tôi thấy có nhiều công ty đang tuyển lao động với thu nhập khá tốt" - anh Thanh thông tin.

Doanh nghiệp kê bàn ghế ngoài đường để tuyển dụng lao động

Khó tuyển

Sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, các DN tại Bình Dương đang hồi phục và tăng tốc sản xuất dịp cuối năm nhưng lại thiếu hụt lao động trầm trọng. Trung bình, mỗi DN cần tuyển từ 50 đến 300 lao động phổ thông, có DN cần tuyển từ 500 đến 1.000 lao động. Mức thu nhập các DN đưa ra từ 8-13 triệu đồng/tháng, nếu lao động kỹ thuật tay nghề giỏi có thể thu nhập từ 15-17 triệu đồng/tháng.

Tuy ưu đãi thu hút đã tăng cao hơn so với thời điểm đầu năm 2021 nhưng lượng lao động đi tìm việc dịp này ít hơn. Nguyên nhân, hiện nay đã vào dịp cuối năm, người lao động không muốn "nhảy việc" hoặc đã về quê chưa muốn vào lại Bình Dương. Bà Nguyễn Hà Bình, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam (KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương), cho biết để tuyển được lao động, phòng nhân sự công ty đã tìm mọi cách như đăng tin trên các trang tuyển dụng, đăng tin và tuyển dụng trực tiếp tại Trung tâm GTVL, thậm chí cho nhân viên đi phát tờ rơi, kê bàn ngay trước cổng công ty... Tuy nhiên, do cuối năm, nhiều DN tuyển dụng nên rất khó để có thể tuyển đủ số lượng mình cần. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều lao động đã rời Bình Dương để về quê tránh dịch. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Bình Dương vẫn còn phức tạp nên NLĐ quay lại rất ít. "Công ty khuyến khích CN giới thiệu bạn bè, người thân vào làm để đủ số lượng tuyển dụng nhưng con số không mấy khả quan" - bà Bình nói.

Theo số liệu thống kê, từ nay đến cuối năm, các DN ở Bình Dương cần khoảng 50.000 lao động để ổn định sản xuất. Trong quý I/2022, khi 100% DN hoạt động trở lại, Bình Dương sẽ cần thêm hàng chục ngàn lao động nữa, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông. Theo lãnh đạo Trung tâm GTVL tỉnh Bình Dương, những tháng cuối năm là thời gian các DN gia tăng sản xuất, tăng cường đơn hàng nên sẽ có nhu cầu cao về lao động thời vụ - bán thời gian, lao động phổ thông. Để hỗ trợ DN tuyển dụng, trung tâm đã và đang tăng cường hỗ trợ cả DN và NLĐ tìm việc làm. Các giải pháp thực hiện sẽ bao gồm: Hỗ trợ tối đa cho DN tuyển dụng, quảng bá thông tin tuyển dụng đến người tìm việc bằng nhiều kênh, đặc biệt là tăng cường cán bộ làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ.