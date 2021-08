Ngày 23-8, Công ty CP May Vinatex Hương Trà ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tiếp tục đăng thông báo tuyển dụng thêm 700 công nhân (CN) may với mức thu nhập từ 8-11 triệu đồng/tháng. Đây là chương trình tuyển dụng lớn nhất trong phương án mở rộng sản xuất của doanh nghiệp (DN) này.



Nhiều ưu đãi chờ người lao động

Cách đây khoảng 1 tháng, Công ty CP Scavi Huế (KCN Phong Điền) đã có thư ngỏ tuyển dụng thêm 2.500 CN và quản lý (có trình độ đại học trở lên). Kế hoạch đến năm 2022, DN này cần tuyển thêm 4.500 lao động. Đối tượng DN này hướng đến là những lao động từ TP HCM, các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch, với chính sách hỗ trợ 8 triệu đồng cho mỗi lao động mới.

Người lao động ở tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều cơ hội việc làm

Tại hội nghị rà soát nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức mới đây, đại diện Công ty CP Dệt may Thiên An Phú (KCN Phú Bài), cho biết đang cần tuyển khoảng 1.100 vị trí việc làm, trong đó có 900 CN may. "Ngoài lương, mỗi CN còn được phụ cấp 760.000 đồng xăng xe, nhà trọ" - đại diện DN này cho hay. Ông Lê Tuấn Anh, đại diện Công ty CP Dệt may Phú Hòa An, khẳng định với lực lượng lao động từ phía Nam trở về quê là cơ hội rất lớn cho các DN có nhu cầu tuyển dụng. Vì vậy, ông mong muốn Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên - Huế công khai danh sách, thông tin cụ thể về địa chỉ, nghề nghiệp, nhu cầu chuyển đổi nghề của người lao động (NLĐ), để các DN tìm hiểu và chủ động liên hệ phỏng vấn, tuyển dụng.

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên - Huế, mặc dù dịch Covid-19 khiến tình hình sản xuất kinh doanh của các DN tại địa phương gặp khó khăn nhưng hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn rất lớn. Trong 8 tháng đầu năm, số lao động làm việc tại các khu kinh tế, công nghiệp tại tỉnh này tăng thêm khoảng 3.500 người so với đầu năm 2021, đời sống của CN vẫn bảo đảm.

Cần sự hỗ trợ

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết từ ngày 28-4 đến nay, hơn 36.000 người trở về quê, trong đó có hàng ngàn người đang ở độ tuổi lao động nên đây là nguồn lao động dồi dào, có tay nghề cao. "Đây là cơ hội đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các DN nhưng cũng là một thách thức về chính sách giải quyết việc làm sau dịch của địa phương. Chúng tôi đang phối hợp với các địa phương rà soát, nắm bắt số lượng, ngành nghề, trình độ tay nghề đối với lao động trở về, cũng như rà soát nguyện vọng của họ để đưa những lao động này nhanh chóng tham gia sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội" - ông Phúc nói. Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các DN cập nhật thông tin, vị trí cần tuyển, ngành nghề để NLĐ liên hệ với DN hoặc qua trung tâm dịch vụ việc làm.

Đại diện các đơn vị trong ngành dệt may cho biết khó khăn lớn nhất với các DN là không có thời gian, kinh phí, nguồn nhân lực để đào tạo nghề cơ bản cho NLĐ, nhất là lao động phổ thông. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho các lao động hồi hương, các DN sẵn sàng hỗ trợ một phần kinh phí và phối hợp với cơ sở đào tạo nghề, tạo điều kiện về nhà xưởng thực hành cũng như cam kết tiếp nhận hoàn toàn. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, đại diện Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam, cho rằng các DN cần có sự kết nối, chia sẻ NLĐ để tuyển dụng được người đúng vị trí chuyên môn.