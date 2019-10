Trong có văn bản góp ý một số nội dung lớn trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó có vấn đề nâng tuổi nghỉ hưu, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết hiện nay xu hướng tăng tuổi nghỉ hưu cơ bản diễn ra ở các nước thiếu lao động, trong khi Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, tình hình thiếu việc làm và thất nghiệp ở mức 2%/năm, tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi 1,46%, mỗi năm trung bình có khoảng 1,2 triệu người bước vào thị trường lao động. Việt Nam cũng đồng thời bước vào thời kỳ già hóa dân số, việc quy định tuổi nghỉ hưu phải tính toán cân nhắc kỹ lưỡng, phải tính toán đến nhu cầu có việc làm của lực lượng lao động trẻ (trong bối cảnh nước ta giảm biên chế) và nguyện vọng của một bộ phận NLĐ lớn tuổi không còn muốn tiếp tục làm việc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho rằng tuy tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng cao nhưng thực tế sức khỏe của người dân thì chưa tốt. Trung bình một người cao tuổi mắc 3 bệnh và phải chịu gánh nặng bệnh tật kép. Nữ giới sống có bệnh tật trung bình khoảng 11 năm và nam giới khoảng 8 năm, trong khi tính chất công việc, môi trường làm việc, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động chậm được cải thiện. Từ những viện dẫn này, Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị mức và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu phải xem xét đến các yếu tố: đối tượng, lĩnh vực ngành nghề và cần được thiết kế linh hoạt hơn.



Đồng thuận với đề xuất này, bạn đọc Lê Lâm đặt câu hỏi: "Nếu là NLĐ trực tiếp, hưởng lương khoán sản phẩm thì có ai dám dũng cảm đề nghị tăng tuổi hưu không?". Tương tự, bạn đọc Trần Quý bày tỏ: "Chúng tôi là NLĐ trực tiếp, những người thân trong gia đình và đồng nghiệp của chúng tôi nếu là những NLĐ bình thường thì không ai có mong muốn tăng tuổi hưu. Vậy xin hỏi ai là những người muốn tăng tuổi nghi hưu?" Một bạn đọc tên Liêm hỏi: "Câu hỏi ai muốn tăng tuổi hưu? Xin trả lời đó là những người không ở trong hoàn cảnh lao động của người công nhân nên chưa hiểu công việc và sức khỏe của họ!

Sau 50 tuổi thì lao động phổ thông rất khó có cơ hội tìm việc làm trong các doanh nghiệp để tiếp tục đóng BHXH

Theo bạn đọc Diệu Anh, không thể so sánh tuổi nghi hưu của Việt Nam với các nước khác được vì tiền lương, điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống của ta khác xa họ. Do vậy, bạn đọc này đề nghị giữ nguyên tuổi nghi hưu! Thử đặt mình vào vị trí chủ doanh nghiệp, bạn đọc Hùng Tấn khẳng định để cạnh tranh tốt thì sẽ chọn những lao động trẻ khỏe để làm việc, thay vì lao động lớn tuổi. "Sau 50 tuổi thì lao động phổ thông rất khó có cơ hội tìm việc làm trong các doanh nghiệp để tiếp tục đóng BHXH. Do vậy, các nhà làm luật cần nghiên cứu vấn đề này thêm" – bạn đọc Hùng Tấn, góp ý.

Đồng quan điểm, bạn đọc Phạm Trường Mạnh, bày tỏ: "Theo tôi vẫn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện tại vì lao động trẻ nước mình con thiếu việc làm nhiều lắm. Tăng tuổi nghỉ hưu thì những người lao động (NLĐ) chân tay ngành xây dựng làm trực tiếp tại công trường làm sao mà hiệu quả công việc được. Đến tuổi 50 đã phải nghỉ không tham gia trực tiếp được rồi". Tương tự, bạn đọc Trần Thanh Siêng, tha thiết đề nghị những đại biểu quốc hội hãy đặt mình ở vi trí NLĐ khi biểu quyết thông qua việc tăng tuổi nghỉ hưu. Một bạn đọc giấu tên cũng đề nghị nên giữ nguyên quy định tuổi nghỉ hưu trong tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, người lao động vì hiện nay thời kỳ cách mạng 4.0, máy móc trang bị tin học phải dùng, người già 45; 50 tuổi lão hóa mắt mờ, chân tay chậm làm sao theo được các bạn trẻ. mắt lão hóa, chỉ ngồi một lúc là mỏi rồi thì còn làm gì được.

Góp ý một cách chân thành, bạn đọc Quế Hoa đề nghị hãy tìm cách kiểm soát và quản lý tốt BHXH, tăng năng suất lao động, tạo điêu kiện cho lao động trẻ có việc làm. Nhìn xa hơn, bạn đọc Cao Xuân Vinh cho rằng thời đại này cần tính làm sao để tăng năng suất lao động bằng việc áp dụng khoa học công nghệ và giảm làm giờ làm, giảm tuổi nghỉ hưu để con người được có nhiều thời gian để thụ hưởng những tiến bộ của khoa học và công nghệ.