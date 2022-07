Nhìn lại hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động của các cấp Công đoàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, xúc động nói: "Tinh thần đoàn kết, đặc biệt là sự tận tâm của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, từ đó đưa ra những giải pháp hỗ trợ thiết thực nhất cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hạnh phúc khi đồng hành vượt khó với đoàn viên trong suốt mùa dịch". Ông Phú là 1 trong 10 cán bộ Công đoàn xuất sắc vinh dự được nhận giải thưởng danh giá Nguyễn Văn Linh năm 2022 do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.



Nhạy bén, sâu sát

Hình ảnh người cán bộ Công đoàn với mái tóc bạc trắng có mặt khắp mọi nơi trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều chủ doanh nghiệp (DN) lẫn người lao động (NLĐ).

Nhạy bén, sâu sát là điều dễ nhận thấy nhất ở ông Phú. Đơn cử như trên cơ sở chính sách hỗ trợ bữa ăn cho công nhân (CN) sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Phú đã sáng tạo vận dụng từ nguồn tiết kiệm chi, Quỹ Xã hội Công đoàn... để tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên NLĐ tại các DN đủ điều kiện. Mức hỗ trợ tuy không nhiều (10 triệu đồng/DN) nhưng đã tác động đến tình cảm lãnh đạo DN lẫn NLĐ.

Cảm kích trước tinh thần tận tụy ấy của đội ngũ cán bộ Công đoàn, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh song lãnh đạo các đơn vị như Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Công ty CP Nông sản Thực phẩm An Giang, Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang đã nỗ lực ổn định việc làm, hỗ trợ lương, phúc lợi cho NLĐ. Cũng chính sự sâu sát của ông Phú mà 3.471 đoàn viên - lao động ở 30 DN trong toàn tỉnh tham gia sản xuất "3 tại chỗ" được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ trong suốt mùa dịch.

Chưa dừng lại đó, ông Phú còn sớm đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp "Túi an sinh Công đoàn", gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 18.285 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí trên 3,6 tỉ đồng.

Luôn thấu hiểu, chia sẻ với khó khăn của người lao động là phong cách của ông Nguyễn Thiện Phú (bìa phải)

Chính ông Phú là người đưa ra mô hình "Sát cơ sở, gần CN" đi kèm với phương châm "Ở đâu Công đoàn cơ sở khó, có Công đoàn cấp trên hỗ trợ"; "Ở đâu công nhân gặp khó, tổ chức Công đoàn có mặt". Thông qua mô hình này, các cấp Công đoàn tỉnh đã chi hỗ trợ cho 40.845 lượt đoàn viên - lao động từ nguồn kinh phí Công đoàn, với tổng số tiền gần 19 tỉ đồng; có 1.594 đơn vị, DN với 65.162 lao động đã được giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với số tiền khoảng 20 tỉ đồng; 23 DN đã được vay khoảng 4,8 tỉ đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 1.260 NLĐ... Qua đó đã góp phần thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"3 an" cho người lao động

Là người đứng đầu tổ chức Công đoàn tỉnh nên hơn ai hết, ông Phú thấy được những vất vả, nỗi bất an của NLĐ từ trong cuộc sống đời thường đến môi trường lao động. Từ đó, ông quyết tâm thực hiện mô hình "3 an" tại các DN thâm dụng lao động với nhiều đột phá. "Đa số NLĐ phải thuê trọ, có người quá nghèo khó, làm không đủ trang trải, phải vay nợ nhiều nơi, cuộc sống họ luôn có nhiều nỗi bất an. Do đó, tôi nảy ra ý tưởng triển khai mô hình "3 an" với 3 nội dung chính là an tâm, an toàn và an ninh" - ông Phú chia sẻ.

Với mô hình này, ông Phú mong muốn tổ chức Công đoàn góp phần tạo sự ổn định về việc làm, thu nhập và an tâm về tư tưởng cho NLĐ. NLĐ phải được bảo đảm sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong lao động. Ngoài ra, Công đoàn còn góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội cho NLĐ, tạo điều kiện cho DN hoạt động thuận lợi. Tại các DN, mô hình này được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động triển khai, tập trung thực hiện các giải pháp chăm lo thiết thực về đời sống, việc làm, môi trường lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên, nhận xét: Mô hình "3 an" đang được nhiều DN trên địa bàn thành phố thực hiện, bước đầu cho thấy hiệu quả vì giúp NLĐ an tâm làm việc, còn DN phấn khởi vì năng suất lao động tại đơn vị được cải thiện. Ngoài việc giúp NLĐ an tâm làm việc, ông Phú còn chỉ đạo phải đẩy mạnh thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể" để đoàn viên, NLĐ được chăm lo, thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách. Từ những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt của ông Phú, số DN có tổ chức Công đoàn có thương lượng, ký kết thỏa ước tập thể ngày tăng và đến nay có 99,07% DN ký kết thỏa ước tập thể.