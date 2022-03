Theo ông Lý Khánh Hoàng, Trưởng Phòng Nhân sự Nhà máy Juno, khi quyết định cho người lao động (NLĐ) làm thêm giờ, ban giám đốc luôn tính toán kỹ những tác động đến sức khỏe NLĐ. Thực tế, nếu thời gian nghỉ ngơi không đủ tái tạo sức lao động thì năng suất của NLĐ cũng không bảo đảm, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Tận dụng thế mạnh là chủ động nguồn đơn hàng lẫn nguyên liệu, ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí giờ làm hợp lý. Hiện công ty chỉ cho công nhân (CN) tăng ca bình quân 1 giờ/ngày (không quá 300 giờ/năm). Cách làm này nhận được sự ủng hộ của NLĐ bởi họ có thu nhập ổn định cả năm mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, công ty cũng phân công CN giỏi kèm cặp, nâng cao tay nghề cho CN mới, nhờ vậy năng suất lao động tại các bộ phận không có sự chênh lệch quá lớn.



Công ty CP Dược phẩm An Thiên đầu tư thiết bị sản xuất hiện đại và nâng cao tay nghề cho công nhân Ảnh: NGA HOÀNG

Công ty CP Dược phẩm An Thiên (quận 8, TP HCM) là một trong những đơn vị chú trọng đầu tư công nghệ và nâng cao tay nghề của NLĐ, thay vì bố trí họ làm thêm giờ. Ông Lê Đình Chi, Giám đốc hành chính nhân sự công ty, cho biết do đặc thù của ngành nghề, DN chỉ tăng ca khi gặp những sự cố như hư hỏng máy móc, thời gian nhập nguyên liệu bị kéo dài do có sự thay đổi về nhà cung cấp… và thời gian tăng ca không quá 3 giờ/ngày. Hiện DN áp dụng làm việc 44 giờ/tuần, song do nhiều NLĐ ở xa xưởng sản xuất phải đi bằng xe đưa rước nên để thuận tiện cho họ trong việc đi lại, công ty cho NLĐ nghỉ làm việc luân phiên vào ngày thứ bảy. DN cũng tăng cường đầu tư máy móc thiết bị nhằm hiện đại hóa quy trình sản xuất, đặc biệt là yêu cầu NLĐ phải nâng cao trình độ tay nghề. "NLĐ có mong muốn nâng cao trình độ sẽ được DN tạo thuận lợi về thời gian, kinh phí. Tay nghề được nâng cao sẽ kéo theo sự cải thiện về năng suất lao động và chất lượng sản phẩm" - ông Chi nhấn mạnh.

Ông Trần Tiến Phát, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Datalogic Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết công ty luôn đặt mục tiêu năng suất năm sau phải cao hơn năm trước 5%. Để đạt mục tiêu đó, nhiệm vụ của đội ngũ kỹ sư phải cải tiến quy trình. Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức trách nhiệm của CN, công ty còn có chính sách thưởng năng suất. Nếu CN có thể tham gia thêm một công đoạn sản xuất sẽ được hưởng mức lương và phúc lợi cao hơn. Những CN liên tục làm hàng lỗi phải chấp nhận hạ bậc. Công ty cũng tìm đối tác cung cấp nguyên liệu, dịch vụ chất lượng ổn định nhưng giá thấp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất. Năng suất lao động tăng trong khi chi phí đầu vào giảm sẽ góp phần cải thiện thu nhập của NLĐ. Hiện CN mới được bảo đảm thu nhập 7,5 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca, thu nhập sẽ đạt khoảng 10 triệu đồng. Lao động có thâm niên lương sẽ cao hơn.