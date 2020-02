Tại lễ khen thưởng 2 kỹ thuật viên Xí nghiệp Dịch vụ ôtô Isuzu An Lạc đoạt giải cao tại Hội thi Kỹ thuật viên Isuzu lần thứ 14 toàn cầu mới đây, bà Chu Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO), nhắn nhủ: "Thành công trước mắt là điều đáng tự hào nhưng các bạn không nên tự mãn với những gì đang có. Đất nước đang hội nhập sâu rộng và tổng công ty cũng đang chuyển mình mạnh mẽ, do vậy càng đòi hỏi khắt khe hơn về trình độ chuyên môn, đặc biệt là kỹ năng nghề của người lao động (NLĐ). Nếu không có chí tiến thủ, biết chắt chiu cơ hội để tự làm mới mình, NLĐ sẽ phải trả giá". Lời nhắc nhở của bà Hạnh nhận được sự đồng thuận cao từ tập thể NLĐ tại Xí nghiệp Dịch vụ ôtô Isuzu An Lạc.



Kỹ thuật viên Xí nghiệp Dịch vụ ôtô Isuzu An Lạc (trực thuộc SAMCO) thường xuyên được cọ xát, nâng cao tay nghề Ảnh: HỮU QUYÊN

Đến nay, Việt Nam đã ký kết 12 Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Theo các chuyên gia lao động - việc làm, với mức độ mở cửa tự do hóa sâu hơn, các lĩnh vực còn thiếu, còn yếu của Việt Nam như: đào tạo nguồn nhân lực, lao động kỹ thuật cao... sẽ khó có thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tình thế này buộc NLĐ phải nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề một cách toàn diện nếu không muốn bị tụt hậu. Mới đây, khi gửi 50 công nhân ưu tú theo học một chương trình huấn luyện nâng cao do đối tác tổ chức, tổng giám đốc của một doanh nghiệp (DN) dệt may lớn tại TP cũng khuyên họ phải biết nắm bắt cơ hội này để tự làm mới mình, xem đó là điều kiện cần để ổn định việc làm và thu nhập lâu dài.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đòi hỏi tất yếu đối với quá trình phát triển của DN khi hội nhập kinh tế quốc tế. Ý thức được điều này, ngoài tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nhiều DN đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, thể hiện qua việc hỗ trợ 50%-100% kinh phí, gửi đi đào tạo, huấn luyện trong và ngoài nước. Đặc biệt, để nâng cao ý thức trách nhiệm của NLĐ đối với nơi làm việc, nhiều DN còn xây dựng quy chế quản lý giám sát khắt khe để theo dõi quá trình học tập của NLĐ. Nhiều DN thậm chí còn buộc NLĐ bồi hoàn phí đào tạo nếu tự ý bỏ ngang hoặc học không đạt yêu cầu. "Sự quan tâm của DN sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tự thân NLĐ chưa xem việc làm mới hình ảnh bản thân là điều kiện cần thiết để có thể hội nhập. Nói cách khác, NLĐ chỉ có lựa chọn duy nhất là học, học nữa, học mãi, bởi nếu dừng lại là đồng nghĩa với tự đào thải bản thân" - bà Chu Thị Tuyết Hạnh bày tỏ. Hoàng Nguyên