Lao động

Công nhân hào hứng với chương trình nghệ thuật "Sài Gòn - TPHCM: 50 năm - Kết nối triệu trái tim"

Thanh Yên

(NLĐO)- Chương trình góp phần ôn lại truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào trong đội ngũ công nhân - lao động TPHCM

Tối 1-5, tại Cung Văn hóa Lao Động Thành phố - cơ sở Bình Trưng, hàng ngàn công nhân - lao động đã hào hứng đến tham gia chương trình nghệ thuật "Sài Gòn - TPHCM: 50 năm - Kết nối triệu trái tim" do LĐLĐ TPHCM tổ chức. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Công nhân hào hứng với chương trình nghệ thuật "Sài Gòn - TPHCM: 50 năm – Kết nối triệu trái tim" - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu

Chương trình nghệ thuật quy tụ trên 100 nghệ sĩ, được chuẩn bị, dàn dựng công phu với nhiều ca khúc nổi tiếng ca ngợi Đảng; cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tái hiện sự kiện lịch sử quan trọng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi đoàn viên - lao động TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - nhấn mạnh trải qua chặng đường 50 năm kể từ ngày thành phố vinh dự mang tên Bác, đội ngũ công nhân - lao động TPHCM đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự phát triển năng động, sáng tạo của thành phố hôm nay. Tinh thần lao động hăng say, ý chí kiên cường của giai cấp công nhân đã hòa quyện cùng khát vọng xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Công nhân hào hứng với chương trình nghệ thuật "Sài Gòn - TPHCM: 50 năm – Kết nối triệu trái tim" - Ảnh 2.

Đoàn viên - lao động hào hứng tham dự chương trình

Trong tinh thần Ngày Quốc tế Lao động và tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, bà Lê Thị Kim Thúy mong muốn mỗi đoàn viên - lao động tiếp tục phát huy tinh thần "Công nhân Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", không ngừng học tập, rèn luyện tay nghề, thích ứng với yêu cầu mới của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế.

"Về phía tổ chức Công đoàn, LĐLĐ TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp để huy động nguồn lực chăm lo tốt hơn cho người lao động; đồng thời lắng nghe, thấu hiểu và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh chị em"- bà Lê Thị Kim Thúy nhấn mạnh.

Công nhân hào hứng với chương trình nghệ thuật "Sài Gòn - TPHCM: 50 năm – Kết nối triệu trái tim" - Ảnh 3.

Công nhân - lao động mua sắm tại khu vực bán hàng bình ổn giá

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, nhằm tăng cường phúc lợi cho đoàn viên - lao động trong Tháng Công nhân 2026, ban tổ chức đã tặng hơn 2.000 phiếu mua hàng miễn phí (mỗi phiếu trị giá 150.000 đồng) cho người lao động, đại diện gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để mua sắm tại khu vực bán hàng bình ổn giá. 

Ngoài ra, đoàn viên - lao động còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng với tổng trị giá các giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

