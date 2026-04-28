Thời sự Chính trị

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí thăm, tặng quà cho công nhân tại Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao 100 suất quà tặng công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Chiều 28-4, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã thăm, tặng quà công nhân lao động tại Đồng Nai nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026), hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tặng quà công nhân ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, doanh nghiệp và anh chị em công nhân

Tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều), Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng) cho công nhân lao động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chúc mừng thành quả của Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, nhất là đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của địa phương và đất nước. Với 3 nhà máy, hơn 80.000 người lao động, doanh nghiệp đã tạo ra sản phẩm lớn đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Trưởng ban Nội chính nhấn mạnh, trong chặng đường phát triển sắp tới của thành phố Đồng Nai, chắc chắn đội ngũ công nhân là lực lượng tiên phong trong lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Đi đôi với điều này, địa phương, doanh nghiệp cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lao động, việc làm, an sinh xã hội, bảo đảm tiếp cận công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản, quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động, nhất là công nhân lao động nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tặng quà công nhân ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tặng quà công nhân

Song song đó, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động, thực sự là chỗ dựa tinh thần của công nhân lao động.

Tỉnh Đồng Nai hiện có 58 khu công nghiệp đã được thành lập và nhiều cụm công nghiệp, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu công nhân lao động, trong đó khoảng 70% từ khắp mọi miền của đất nước đến làm việc sinh sống.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà công nhân ở Thanh Hóa

