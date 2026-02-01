Ngày hội ấm áp của người lao động

Sáng 31-1, tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với LĐLĐ TP HCM khai mạc chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tiếp, đồng thời khởi động chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Ai cũng có Tết

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tập thể thường trực LĐLĐ TP HCM cùng hơn 1.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ).

“Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” mang tới không khí ngày hội cho người lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thông tin năm 2025, cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt chủ trương tinh gọn bộ máy, góp phần đổi mới tổ chức hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống của người dân. Đóng góp quan trọng vào những thành quả đó không thể không kể đến bàn tay lao động, khối óc sáng tạo và tinh thần làm việc bền bỉ của đội ngũ đoàn viên, NLĐ trên cả nước.

Với những đóng góp ấy, yêu cầu chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh và tạo điều kiện để NLĐ yên tâm làm việc ngày càng đặt ra rõ ràng và cụ thể hơn. Với vai trò của mình, tổ chức Công đoàn luôn kiên trì đồng hành, khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động chỉ đạo và cùng các cấp Công đoàn trong cả nước triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ với tinh thần xuyên suốt "tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết, vui Tết".

Sẻ chia kịp thời

Với quy mô 124 gian hàng, phiên chợ trực tiếp kéo dài 3 ngày, cung ứng hàng hóa bảo đảm chất lượng với mức giảm giá từ 10% đến hơn 30%. Sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của đoàn viên, NLĐ như Gạo ST25, mứt Tết, trà, cà phê, nước trái cây, thực phẩm, nông sản, đặc sản nhiều vùng miền, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống…

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịchỦy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - trao quà cho người lao động

Dự kiến chương trình sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, NLĐ đến tham quan, mua sắm. Nhằm giúp NLĐ giảm bớt chi phí mua sắm Tết, ban tổ chức đã tặng gần 6.000 phiếu mua hàng cho đoàn viên, NLĐ (500.000 đồng/phiếu).

Theo ghi nhận, không khí mua sắm ở các gian hàng rộn ràng. Ai cũng tranh thủ mua những sản phẩm cần thiết cho gia đình.

Với phiếu mua hàng 500.000 đồng được Công đoàn tặng, ông Tô Văn Bình - đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm quận 1, TP HCM - mua ngay 2 túi gạo, dầu ăn, muối, nước mắm và một ít bánh mứt, trái cây sấy. Ông phấn khởi cho biết khi được nghiệp đoàn thông tin về việc tặng phiếu mua hàng để mua sắm, ông cũng không nghĩ quy mô phiên chợ lại lớn đến vậy. "Tôi chỉ nghĩ tới đây mua ít gạo ngon để gia đình ăn Tết nhưng khi tới thì hoàn toàn choáng ngợp trước quy mô và sự đa dạng sản phẩm. Vì vậy, tôi đã mua thêm một ít bánh, mứt, trái cây sấy tặng vợ. Với 2 túi đồ này, tôi chỉ bù thêm 10.000 đồng, thực sự rất vui" - ông Bình khoe.

Ông Bình 69 tuổi, sống cùng vợ, con gái và cháu ngoại trong nhà trọ. Hằng ngày, ông chạy xe ôm nuôi vợ và phụ học phí cho cháu ngoại. Ông cho hay vì cuộc sống còn khó khăn, cần tiết kiệm nên cũng như nhiều người, ông vô cùng trân quý phần quà là phiếu mua hàng do Công đoàn gửi tặng.

Thỏa niềm vui sum họp

Bên cạnh hoạt động mua sắm, "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác dành cho đoàn viên, NLĐ. Trong đó, ban tổ chức đã trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho 100 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Nhận 2 tấm vé máy bay về quê đón Tết là bất ngờ lớn với chị Nguyễn Thị Nguyệt, Công ty TNHH Lạc Tỷ. Kinh tế gia đình eo hẹp và hơn 2 năm nay chị Nguyệt chưa về quê Nghệ An. Dịp Tết này, gia đình chị sẽ đón Tết ở TP HCM nếu không có sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. "Được Công đoàn hỗ trợ vé máy bay, tôi và con quyết định về quê. Đã mấy năm ăn Tết xa quê, bản thân mắc bệnh không biết sức khỏe sắp tới thế nào nên tôi mong chuyến về quê này lắm... Chỉ nửa tháng nữa thôi, tôi sẽ được về thăm nhà" - chị xúc động nói.

Đông đảo đoàn viên - lao động phấn khởi mua sắm Tết tại các gian hàng

Phấn khởi và hồi hộp không kém là anh Nguyễn Văn Đức - công nhân Công ty TNHH Nissey (Việt Nam), KCX Tân Thuận, TP HCM. Nhiều lần nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn nhưng đây là lần đầu anh được hỗ trợ vé xe về Quảng Trị. Anh Đức bày tỏ thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống trong khi vé xe về quê dịp Tết rất mắc nên khi được tặng vé, anh tiết kiệm được một khoản đáng kể để dành lo cho gia đình.

Nhằm sẻ chia với những khó khăn, trăn trở của NLĐ trước thềm Tết Nguyên đán, dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 2.500 vé tàu, vé máy bay với tổng số tiền chăm lo khoảng 15 tỉ đồng.

Con công nhân khó khăn vui xuân Trong chuỗi hoạt động Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" TP HCM - Tết Bính Ngọ 2026, chiều 31-1, LĐLĐ TP HCM tổ chức chương trình "Tết cho em" tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. LĐLĐ TP HCM cho biết từ năm 2022, với mong muốn mang niềm vui đến thiếu nhi là con đoàn viên, NLĐ, đơn vị đã phối hợp với Báo Người Lao Động, cùng sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ... tổ chức chương trình "Tết cho em". Sau 4 năm thực hiện, chương trình trở thành điểm tựa tinh thần cho thiếu nhi vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, qua đó, chăm lo cho 1.791 cháu, với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng. Chương trình "Tết cho em" năm 2026, LĐLĐ TP HCM chăm lo cho 900 cháu là con của đoàn viên, NLĐ từ nguồn kinh phí vận động. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng.

Thiết thực, nhân văn Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiều chương trình thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn mang thương hiệu Công đoàn đã và đang được tổ chức rộng khắp. Tiêu biểu như chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" theo hình thức trực tiếp, trực tuyến; các chương trình ở cấp Tổng Liên đoàn như "Chuyến bay Công đoàn", "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026". Ngoài ra là các hoạt động "Tết sum vầy", ngày hội công nhân... Ông Nguyễn Đình Khang tặng bảng tượng trưng vé máy bay cho người lao động Đặc biệt, kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026 còn được bổ sung nhiều hoạt động mới, như chương trình "Bữa cơm tất niên Công đoàn" được thực hiện tại cấp cơ sở. Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay có hơn 12 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai, tăng 10% so với năm 2025.



