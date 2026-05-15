Công tác chính trị, tư tưởng phải chủ động "đi trước, mở đường"

Hội thảo có sự tham dự của Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vũ Trọng Kim; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương...

Khơi thông mọi nguồn lực để đất nước phát triển

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - cho biết, ngày 8-4 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - phát biểu tại hội thảo

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh trước yêu cầu của giai đoạn mới, Quy định 19 chỉ rõ công tác chính trị, tư tưởng không chỉ là để "chống" sự suy thoái, mà quan trọng hơn là để "xây". Trọng tâm lớn nhất là phải bảo đảm vai trò "đi trước, mở đường", chủ động nắm bắt, dự báo và dẫn dắt dư luận xã hội, tuyệt đối không để rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, hiện nay, Việt Nam có khoảng 21,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số. Đây là thế hệ sinh ra và lớn lên trong môi trường số, có tư duy nhạy bén nhưng cũng là đối tượng chịu tác động mạnh mẽ nhất bởi các luồng thông tin đa chiều, phức tạp trên không gian mạng. Do đó, nếu không kịp thời đổi mới phương thức giáo dục, khơi thông tư tưởng, một bộ phận giới trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu.

Các diễn giả thảo luận tại hội thảo

Trong bối cảnh đó, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, Báo Thanh Niên - diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tiếng nói của tuổi trẻ cả nước - phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với mong muốn mang đến những góc nhìn sâu sắc và phong phú, chỉ ra được những giải pháp mang tính đột phá, thực tiễn cao để triển khai Quy định 19 vào thực tiễn, nhất là trong công tác chính trị, tư tưởng cho thanh niên.

"Sức mạnh của một dân tộc không chỉ đo bằng tiềm lực kinh tế hay quy mô dân số, mà được định định đoạt bởi sự thống nhất về ý chí, chiều sâu của văn hóa và một khối đại đoàn kết không thể phá vỡ. Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, suy cho cùng, chính là củng cố vững chắc "trục tư tưởng" ấy, giữ cho cái gốc của Đảng luôn bền, lòng dân luôn thuận, khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước" - ông Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Tránh "thờ ơ chính trị" của một bộ phận giới trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Quy định 19 được ban hành đánh dấu sự đổi mới tư duy, nhận thức lý luận - tư tưởng trên cơ sở lấy "4 kiên định" là nguyên tắc nền tảng, bất biến, chuyển mạnh từ "định hướng, khuyến khích" sang "chế định, bắt buộc", "điều chỉnh hành vi"; từ đánh giá "định tính" sang "định lượng" cụ thể; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại hội thảo

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá hội thảo có ý nghĩa sâu sắc, là bước cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và Quy định 19 vào thực tiễn công tác tư tưởng, chính trị của các đoàn thể các cấp trong kỷ nguyên phát triển mới.

Để đạt mục tiêu này, bà Đinh Thị Mai đề nghị hội thảo tập trung làm rõ phương thức, cơ chế ràng buộc để "lượng hóa" trách nhiệm trong thực hiện Quy định 19. Hội thảo cần phân tích sâu sắc phương thức đánh giá, đo lường chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng cũng như vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, bảo đảm "quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó" và "không có vùng an toàn" nếu buông lỏng lãnh đạo.

Bà Đinh Thị Mai cũng đề nghị hội thảo hướng tới định hình các giải pháp "đi trước, mở đường", "chủ động dẫn dắt", nhất là trên không gian mạng. Cùng với đó, đột phá trong đổi mới công tác giáo dục cho thế hệ trẻ.

"Với hơn 21,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số, đây là lực lượng rường cột cũng là đối tượng chịu tác động mạnh nhất của thông tin đa chiều. Vì vậy, hội thảo cần tập trung phân tích, giải phẫu căn nguyên vấn đề "nhạt Đảng, khô Đoàn", "thờ ơ chính trị" ở một bộ phận giới trẻ" - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ có khát vọng

Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, khẳng định công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò "đi trước, mở đường", quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác chính trị, tư tưởng vì thế cũng cần có một chiến lược tổng thể, đổi mới toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Do đó, việc tổ chức hội thảo lần này sẽ góp phần làm sáng rõ hơn nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước, để cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn tới. Đây cũng là cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn để trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Hơn lúc nào hết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn phải được đặt trong tầm nhìn chiến lược mới; không thể chỉ dừng ở việc tuyên truyền, phổ biến, giải thích, mà phải thực sự đi trước mở đường, chủ động dẫn dắt, kiến tạo niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng bản lĩnh, khơi dậy khát vọng và tạo dựng sức đề kháng tư tưởng vững chắc cho thanh niên.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu

Từ các ý kiến tại hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng các tổ chức Đoàn, thanh niên, đoàn viên cần tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của tổ chức Đoàn, nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với đất nước.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, cần đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhiều phương thức; áp dụng dữ liệu để nắm bắt, tổng hợp, xử lý và định hướng dư luận xã hội. Từ việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, cần chủ động và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, đưa thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác, giúp thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục trực tuyến và giáo dục trực tiếp. Trong đó, lấy trực tuyến để tiếp cận, tập hợp, duy trì tương tác; lấy trực tiếp để tạo chiều sâu trải nghiệm, bồi đắp tình cảm, niềm tin và động cơ hành động.



