Công viên Thùy Vân hơn 1.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu đã hoàn thành nhưng chưa có đơn vị vận hành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Công viên Thùy Vân hơn 1.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu đã hoàn thành nhưng chưa có đơn vị vận hành

Ngọc Giang

(NLĐO)- Dù đã hoàn thành và sử dụng trong thời gian qua nhưng Công viên Thùy Vân vẫn chưa được bàn giao để tổ chức quản lý, vận hành dẫn đến nhiều hệ lụy

Ngày 30-1, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp UBND phường Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế và họp bàn phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác khai thác, vận hành Công viên Thùy Vân.

Công viên Thùy Vân được đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng cơ bản, đủ điều kiện pháp lý để đưa vào khai thác, sử dụng. Từ nhiều tháng nay, công trình thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, sinh hoạt mỗi ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công viên vẫn chưa có đơn vị chính thức tiếp nhận bàn giao để quản lý, vận hành thống nhất.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Xây dựng và các đơn vị khảo sát Công viên Thùy Vân trước cuộc họp

Hiện nay, công viên tạm thời do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động từ nguồn lực hỗ trợ. Do chưa có cơ chế vận hành bài bản, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm; tình trạng vệ sinh môi trường, rác thải tồn đọng vẫn xảy ra; các tiện ích công cộng hoạt động chưa hiệu quả, buôn bán hàng rong và xe cộ đi vào công viên còn tái diễn.

UBND phường Vũng Tàu thời gian qua đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Tuy nhiên, do chưa được bàn giao quản lý chính thức nên phường không đủ cơ sở pháp lý để bố trí lực lượng bảo vệ, tổ chức vệ sinh thường xuyên, trông giữ xe… tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, mất mát tài sản công.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 2.

Công viên là điểm đến được người dân, du khách thích thú nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị vận hành

Trước thực trạng này, UBND phường Vũng Tàu kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân để đưa vào quản lý, khai thác thống nhất. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng sớm xây dựng, phê duyệt đề án khai thác, quản lý tài sản công viên, tổ chức đấu giá quyền khai thác theo quy định nhằm lựa chọn đơn vị vận hành chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trước Tết Nguyên đán.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 3.

Công viên Thùy Vân được đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết hiện đang vào thời điểm sóng gió, khu vực Bãi Sau thường xuyên có sóng lớn, cây xanh cần được chăm sóc liên tục. Trong khi đó, do chưa được bàn giao nên chưa thể tổ chức vận hành, đấu giá khai thác theo quy định. "Cần có giải pháp trước mắt và lâu dài để bảo đảm công viên hoạt động an toàn, hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới" - ông Thuấn nhấn mạnh.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 4.

Nắp của một trong những vòi nước trong nhà vệ sinh đã bị mất dù dự án chưa được bàn giao để quản lý

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đã nêu 3 nhóm nhiệm vụ các đơn vị cần khẩn trương triển khai. Trước mắt, chủ đầu tư phải rà soát, hoàn thiện đầy đủ các hạng mục còn tồn tại, sớm bàn giao công trình cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và giao thông TPHCM theo quy định. Trung tâm có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý, khai thác, bảo trì công viên, tham vấn các đơn vị liên quan và báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 3-2.

Song song đó, Trung tâm cần khẩn trương xây dựng đề án cho thuê, khai thác công viên, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để lựa chọn đơn vị trúng thầu vận hành. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường dọn dẹp vệ sinh, tưới nước, duy trì mảng xanh trong dịp Tết; đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu hỗ trợ tổ chức vườn hoa xuân mang đặc trưng Vũng Tàu và duy trì vận hành tháp Tam Thắng trong những ngày Tết. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn công trình và giao thông khu vực cũng được yêu cầu siết chặt.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 5.

Các đơn vị họp bàn để thống nhất phương án vận hành

Tin liên quan

Bùng nổ ẩm thực với loạt món ăn hấp dẫn tại Bãi Sau, Vũng Tàu

Bùng nổ ẩm thực với loạt món ăn hấp dẫn tại Bãi Sau, Vũng Tàu

(NLĐO)- Không có "cá viên chiên", thay vào đó là loạt món hải sản, đặc sản ba miền, bánh truyền thống và các món chế biến tại chỗ, thu hút đông đảo du khách

Hình ảnh cận cảnh “điểm nhấn” ở Bãi Sau, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- 6 trạm dịch vụ công cộng với gần 800 nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, mỗi ngày sẽ phục vụ hàng ngàn du khách tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Hình ảnh Bãi Sau Vũng Tàu "ngập ngụa" trước làn sóng rác thải đại dương

(NLĐO)- Toàn bộ bãi biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP HCM) ngập trong rác đại dương từ lục bình, cành cây gãy đến chai nhựa, ống hút…

ban quản lý dự án vệ sinh môi trường Sở Xây dựng Khai thác Bãi Sau Vũng Tàu vận hành công viên Thuỳ Vân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo