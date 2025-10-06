HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Crimea cùng nhiều khu vực của Nga rung chuyển vì UAV và tên lửa Ukraine

Phương Linh

(NLĐO) - Ukraine ngày 6-10 điều máy bay không người lái tấn công Crimea và các cơ sở năng lượng của Nga trong đêm, trong khi Moscow tuyên bố bắn hạ 251 UAV.

Ngày 6-10, Ukraine mở chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn trong đêm nhắm vào bán đảo Crimea (Nga đơn phương sáp nhập năm 2014) cùng một số khu vực trên khắp nước Nga. Mục tiêu là cơ sở hạ tầng năng lượng và địa điểm hạ tầng quân sự.

Kênh Telegram Crimean Wind đưa tin những vụ nổ đầu tiên xuất hiện ở sân bay Saky ở Novofedorivka vào khoảng 12 giờ 23 sáng (giờ địa phương). Trong vòng một giờ sau đó, các vụ nổ khác được báo cáo ở các thành phố Feodosia, Yevpatoria và Simferopol.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận các cơ sở của JSC "Kho dầu hàng hải" tại Feodosia, Crimea bị tấn công. “Đây là tổ hợp công nghệ đa chức năng vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu từ toa xe lửa đến tàu biển và ngược lại, cũng như vận tải đường bộ" - báo cáo nêu rõ.

Crimea cùng nhiều khu vực của Nga rung chuyển vì UAV và tên lửa Ukraine - Ảnh 1.

Trạm biến áp Luch bốc cháy sau đòn tấn công vào Belgorod - Nga của Ukraine. Ảnh: Telegram/Pepel

Tại tỉnh Belgorod - Nga, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết khoảng 40.000 người ở 7 thành phố sống trong cảnh mất điện sau một đợt pháo kích trong đêm vào nhà máy nhiệt điện. Theo các báo cáo, vụ nổ cũng làm gián đoạn nguồn cung nước và truy cập Internet ở một số khu vực.

Tại thị trấn Klintsy thuộc tỉnh Bryansk, đám cháy lớn khác bùng phát tại một nhà máy nhiệt điện địa phương, nhiều khả năng do trúng tên lửa.

Bên cạnh đó, máy bay không người lái của Ukraine cũng nhắm vào nhà máy Sverdlov Plant ở vùng Nizhny Novgorod. Cơ sở này cách biên giới Ukraine khoảng 900 km, là doanh nghiệp quan trọng trong tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga.

Sverdlov Plant là một trong những nhà sản xuất thuốc nổ lớn nhất của Nga, có khả năng ra lò hầu hết loại đạn dược, như đạn pháo và đạn hàng không, bom dẫn đường, đầu đạn cho tên lửa chống tăng dẫn đường, đạn kỹ thuật và đầu đạn cho hệ thống tên lửa phòng không.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt 251 máy bay không người lái của Ukraine trong một đêm tại nhiều khu vực khác nhau. Trong đó, có 62 chiếc bị bắn hạ trên biển Đen và 5 chiếc khác trên biển Azov.

Những diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh theo Washington Post, các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga kém hiệu quả, một phần do chuyên gia Nga đang hiện đại hóa vũ khí để vô hiệu hóa hệ thống.

Patriot là hệ thống duy nhất Lực lượng Vũ trang Ukraine sở hữu có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Gần đây, Israel đã chuyển giao một hệ thống Patriot cho Israel, trong khi các đối tác châu Âu dự kiến vận chuyển nhiều hệ thống khác trong mùa thu này.

Ukraine UAV tên lửa Nga
