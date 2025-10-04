Điểm nóng xung đột ngày 4-10: Mỹ tính toán vũ khí cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1-10 đã chính thức thông báo cho Quốc hội về khả năng xuất khẩu số vũ khí trị giá 51 triệu USD cho Ukraine và các đồng minh - hai nguồn tin đã xác nhận với Kyiv Post.

Bộ này đã gửi hai bản chứng nhận ngay trước khi ngân sách liên bang hết hiệu lực: một bản liên quan đến việc xuất khẩu súng, linh kiện và phụ tùng cho Ukraine, trị giá hơn 1 triệu USD; và một gói lớn hơn, trị giá từ 50 triệu USD trở lên, bao gồm các trang thiết bị quốc phòng, dữ liệu kỹ thuật và dịch vụ quốc phòng, dành cho một nhóm ba bên gồm Ukraine, Bỉ và Anh.

Đáng chú ý, động thái cung cấp thiết bị này song hành với việc giới chức cấp cao Mỹ xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2-10 một lần nữa ám chỉ khả năng nhận được các loại vũ khí tầm xa hơn sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ảnh: Raytheon Missiles và Defense

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cùng các nguồn tin am hiểu cho rằng mong muốn của Kiev về việc sở hữu loại tên lửa có tầm bắn lên tới 2.500 km này khó được Washington đáp ứng lúc này.

Nguồn tin nhấn mạnh Washington vẫn có thể viện trợ cho Kiev những lựa chọn tầm trung khác, đồng thời cân nhắc để các đồng minh châu Âu mua và chuyển giao vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Chưa hết, truyền thông phương Tây hôm 2-10 cho biết Washington sẽ hỗ trợ Ukraine bằng việc cung cấp thông tin tình báo về các mục tiêu hạ tầng năng lượng của Nga.

Washington cùng các đồng minh NATO cũng phát triển cơ chế tài chính mới mang tên "Danh mục yêu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL), nhằm cung cấp vũ khí từ kho dự trữ và mua sắm mới cho Kiev.

Trong khi đó, Điện Kremlin cảnh báo việc Mỹ chuyển giao Tomahawk sẽ đẩy xung đột leo thang nguy hiểm mà không thay đổi được cục diện chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận đang phân tích khả năng Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để thực hiện các đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ quân sự, trung tâm hậu cần, sân bay và trung tâm chỉ huy hiện đang nằm ngoài tầm với.

Theo dữ liệu ngân sách của Lầu Năm Góc, cho tới nay hải quân Mỹ đã mua tổng cộng 8.959 quả Tomahawk với mỗi quả trị giá trung bình 1,3 triệu USD.

Tên lửa Tomahawk được sản xuất từ giữa những năm 1980 và trong những năm gần đây sản lượng dao động từ 55 đến 90 quả mỗi năm.

Theo kế hoạch Mỹ dự định sẽ mua thêm 57 quả tên lửa Tomahawk vào năm 2026.