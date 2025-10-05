HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga tấn công dữ dội vào các nhà máy vũ khí Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Quân đội Nga đã tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trước đó cùng ngày, các kênh Telegram đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, bao gồm các khu vực Sumy, Kharkov, Ivano-Frankovsk, Vinnitsa, Poltava, Chernigov và Odessa.

img

Một máy bay Nga bắn tên lửa siêu thanh Kinzhal. Ảnh: Sputnik

Cuộc tấn công ở vùng Lviv trên biên giới Ukraine và Ba Lan được mô tả là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2-2022. Ít nhất 25 cơ sở tại TP Lviv được cho là bị tấn công.

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc tấn công, cho rằng liên quan đến "vũ khí dẫn đường chính xác trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal, cũng như máy bay không người lái tấn công".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của họ.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công".

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện ở một số khu vực và công tác sửa chữa đang được tiến hành.

Nga khẳng định họ tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trên khắp Ukraine để đáp trả các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái của Kiev vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các khu dân cư bên trong nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Ukraine như vị trí quân đội, kho vũ khí, cơ sở lưu trữ nhiên liệu và không bao giờ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, điều này đồng nghĩa với việc phá hủy quan hệ giữa Moscow và Washington.

Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance xác nhận hôm 28-9 Mỹ đang xem xét việc cung cấp cho Kiev tên lửa Tomahawk, loại tên lửa có tầm bắn từ 1.600 đến 2.500 km.



Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 4-10: Mỹ tính toán vũ khí cho Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 4-10: Mỹ tính toán vũ khí cho Ukraine

(NLĐO) - Khả năng Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine rất thấp do kho dự trữ hiện tại chủ yếu dành cho hải quân Mỹ và các nhiệm vụ khác.

Điểm nóng xung đột ngày 3-10: Ukraine trình làng tên lửa tầm xa mới

(NLĐO) - Ukraine vừa tiết lộ thông số kỹ thuật chính thức của tên lửa hành trình RK-360L dành cho cho hệ thống tấn công mặt đất tầm xa Neptune-D.

Đòn tấn công của Ukraine khiến Nga "khủng hoảng nhiên liệu", lan sang cả Crimea

(NLĐO) - Đòn tấn công UAV của Ukraine làm tê liệt 38% công suất lọc dầu Nga, gây ra khủng hoảng nhiên liệu lan tới bán đảo Crimea, theo truyền thông Ukraine.

