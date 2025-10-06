HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 6-10: Cú tập kích tầm xa của Ukraine vào tàu tên lửa Nga

Phương Linh

(NLĐO) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SSO) tuyên bố đã tấn công thành công tàu tên lửa lớp Buyan-M của Nga mang tên Grad trong vùng biển Cộng hòa Karelia.

Chiến dịch diễn ra lúc 4 giờ 31 sáng 4-10 (giờ địa phương) tại hồ Onega - một khu vực thuộc Cộng hòa Karelia thuộc Nga, nằm sâu trong lãnh thổ Nga tới 1.000 km.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SSO) cho biết vụ tấn công đã đánh trúng mạn phải khoang động cơ của tàu tên lửa lớp Buyan-M của Nga mang tên Grad, gây hư hại nghiêm trọng và làm giảm đáng kể khả năng cơ động cũng như chiến đấu của tàu.

Theo báo cáo của quân đội Ukraine, Grad đang di chuyển từ biển Baltic về phía biển Caspi, có khả năng để tăng cường sức mạnh cho hạm đội phía Nam của hải quân Nga. Tuyến đường này đi qua các tuyến đường thủy nội địa của Nga, nối liền lưu vực biển Baltic và biển Caspi qua các hồ và kênh đào.

Ukraine tấn công tàu hộ tống tên lửa Nga cách bờ 1.000 km - Ảnh 1.

Tàu tên lửa Grad của Nga (số hiệu thân tàu 575). Ảnh: Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine

Grad thuộc Dự án 21631, là tàu hộ tống nhỏ nhưng được trang bị vũ khí hạng nặng, có khả năng hoạt động ở vùng nước nông. Grad được biên chế vào Hạm đội Baltic vào ngày 29-12-2022, đồng thời là một trong những tàu chiến mặt nước đầu tiên của Nga được sử dụng để phóng tên lửa Kalibr.

Tên lửa hành trình Kalibr thường xuyên nhắm vào các thành phố Ukraine trong các chiến dịch phóng tên lửa hàng loạt, có khả năng tấn công vào các mục tiêu trên bộ và trên biển tầm xa. 

Ngoài vũ khí tấn công chính Kalibr, các tàu còn có pháo hạm A-190 100 mm, bệ phóng Gibka cho tên lửa đất đối không Igla và hệ thống vũ khí tầm gần AK-630-2 Duet.

Tàu hộ tống Buyan-M dài khoảng 75 m và rộng 11 m, với tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ (46 km/h) và tầm hoạt động lên tới 2.500 hải lý. Mỗi tàu chở 52 thủy thủ đoàn và có thể hoạt động độc lập trong mười ngày.

Tin liên quan

Nga tấn công lớn, Ukraine đáp trả bằng đòn hải kích sâu 1.000 km trong lãnh thổ Nga

Nga tấn công lớn, Ukraine đáp trả bằng đòn hải kích sâu 1.000 km trong lãnh thổ Nga

(NLĐO) - Hơn 100 chiếc UAV lớp Geranium đang hoạt động trong không phận Ukraine, báo hiệu một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra.

Điểm nóng xung đột ngày 4-10: Mỹ tính toán vũ khí cho Ukraine

(NLĐO) - Khả năng Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine rất thấp do kho dự trữ hiện tại chủ yếu dành cho hải quân Mỹ và các nhiệm vụ khác.

Điểm nóng xung đột ngày 3-10: Ukraine trình làng tên lửa tầm xa mới

(NLĐO) - Ukraine vừa tiết lộ thông số kỹ thuật chính thức của tên lửa hành trình RK-360L dành cho cho hệ thống tấn công mặt đất tầm xa Neptune-D.

Ukraine tàu tên lửa Nga
