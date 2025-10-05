HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga tấn công lớn, Ukraine đáp trả bằng đòn hải kích sâu 1.000 km

Huệ Bình

(NLĐO) - Hơn 100 chiếc UAV lớp Geranium đang hoạt động trong không phận Ukraine, báo hiệu một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra.

Trang Avia Pro ngày 5-10 trích dẫn một số nguồn tin quân sự Ukraine dự đoán sẽ có thêm nhiều máy bay không người lái (UAV) được phóng trong những giờ tới, trước khi tên lửa hành trình được phóng đi vào buổi tối.

Các nguồn tin tình báo mở (OSINT) cho biết không phận quanh căn cứ không quân Olenya (vùng Murmansk, Nga) đã bị đóng, đây là tín hiệu cho thấy các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS sắp cất cánh. Đã có 4 chiếc máy bay loại này được ghi nhận rời khỏi căn cứ.

Trong khi đó, theo trang RBC-Ukraine, Lực lượng Không quân Ukraine xác nhận Nga đã thực hiện một cuộc tấn công đường không vào đêm 4-10 với hơn một trăm UAV và tên lửa.

Nga tấn công quy mô lớn, Ukraine đáp trả bằng đòn hải kích sâu 1.000 km - Ảnh 1.

Hơn 100 chiếc UAV Geranium đang hoạt động trong không phận Ukraine, cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ảnh: Avia Pro

Cụ thể, kể từ 18 giờ ngày 3-10 (giờ địa phương), Nga đã phóng tổng cộng 109 UAV cảm tử (gồm Shahed, Gerbera và nhiều loại khác) và 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 từ các khu vực Bryansk, Oryol, Kursk, Rostov và Voronezh.

Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng không quân, các đơn vị tác chiến điện tử, nhóm hỏa lực cơ động và lực lượng phòng không. Tính đến 9 giờ ngày 4-10, quân đội Ukraine đã bắn hạ hoặc trấn áp được 73 UAV ở miền Bắc và miền Đông nước này.

Trong khi đối phó với các cuộc không kích, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận đã thực hiện một chiến dịch tấn công nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế Nga, nhắm vào các mục tiêu chỉ huy, thiết bị quân sự và cơ sở hậu cần.

Theo đó, lực lượng Ukraine đã tấn công thành công sở chỉ huy của Tập đoàn quân số 8 Nga ở Donetsk.

Ngoài ra, phía Ukraine ghi nhận đòn đánh vào hệ thống radar Garmon và một xe tải chuyên chở-nạp tên lửa Iskander tại Kursk. Cả hai mục tiêu đều bị trúng đạn và mức độ thiệt hại đang được xác minh.

Trong khi đó, theo United24media, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) Ukraine nhận trách nhiệm thực hiện đòn đánh táo bạo vào các mục tiêu quân sự và kinh tế trọng yếu của Nga. Đáng chú ý nhất là cuộc tấn công vào tàu hộ tống tên lửa Grad thuộc lớp Buyan-M, nằm sâu tới 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga.

Vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 31 phút ngày 4-10 tại Hồ Onega (Cộng hòa Karelia), khi tàu Grad (vốn được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK) đang di chuyển qua vùng nội thủy từ biển Baltic đến biển Caspian.

Phía Ukraine nhắm trúng vào khoang động cơ phía mạn phải của tàu, gây hư hỏng nghiêm trọng, làm giảm đáng kể khả năng cơ động và chiến đấu của tàu chiến này.

Cùng với đó, SSO cũng xác nhận đã tấn công Nhà máy lọc dầu Kinef ở Kirishi, tỉnh Leningrad, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các lực lượng phòng vệ sẽ tiếp tục chiến dịch hệ thống nhằm phá hủy các cơ sở quân sự, làm suy yếu tiềm lực hậu cần, nhiên liệu và vũ khí của đối phương.

Điểm nóng xung đột ngày 3-10: Ukraine trình làng tên lửa tầm xa mới

Điểm nóng xung đột ngày 3-10: Ukraine trình làng tên lửa tầm xa mới

(NLĐO) - Ukraine vừa tiết lộ thông số kỹ thuật chính thức của tên lửa hành trình RK-360L dành cho cho hệ thống tấn công mặt đất tầm xa Neptune-D.

Đòn tấn công của Ukraine khiến Nga "khủng hoảng nhiên liệu", lan sang cả Crimea

(NLĐO) - Đòn tấn công UAV của Ukraine làm tê liệt 38% công suất lọc dầu Nga, gây ra khủng hoảng nhiên liệu lan tới bán đảo Crimea, theo truyền thông Ukraine.

Nga phá hủy đoàn xe chở drone cảm tử, Ukraine cảnh báo nguy cơ ở Chernobyl

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy thành công một đoàn xe tải lớn chở drone cảm tử AN-196 “Lyuty” của Ukraine gần tỉnh Chernihiv, miền Bắc Ukraine.

Nga - Ukraine tên lửa Kinh tế Nga Máy bay ném bom UAV cảm tử UAV Nga
    Thông báo