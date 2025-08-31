HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CSGT không còn “mướt mồ hôi” ở cầu Rạch Miễu dịp Quốc khánh 2-9

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Dù người dân, phương tiện từ TP HCM và các tỉnh miền Đông về miền Tây nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 có đông nhưng cầu Rạch Miễu rất thông thoáng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngày 31-8, trên tuyến đường dẫn cầu Rạch Miễu 2, đặc biệt khu vực cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60, cả 2 hướng lên cầu đều thông thoáng, không có tình trạng ùn ứ, kẹt xe như các đợt lễ Quốc khánh 2-9 những năm trước đây.

CSGT không còn mướt mồ hôi ở cầu Rạch Miễu dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Khu vực cầu Rạch Miễu rất thông thoáng dịp Quốc khánh 2-9

Xe máy đông hơn những ngày thường do lượng người dân về quê tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Trên làn đường dành cho ô tô, lượng phương tiện cũng không tăng so với ngày bình thường.

Tại các giao lộ trên Quốc lộ 60 (đường dẫn lên cầu Rạch Miễu) thuộc tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, sau mỗi chu kỳ đèn tín hiệu, toàn bộ lượng xe chờ đèn đều thông thoáng hoàn toàn, không còn tình trạng ùn tắc kéo dài như những dịp lễ và cuối tuần như trước đây.

Anh Huỳnh Dũng (quê ở tỉnh Vĩnh Long), làm công nhân tại TP HCM, cho biết: "Nhiều năm qua, tôi cùng vợ và con về quê nghỉ lễ, Tết đều cũng bị kẹt xe khu vực cầu Rạch Miễu từ 1 - 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay thì không còn cảnh đó nữa, chỉ khoảng 15 phút là tôi qua được cầu".

Theo tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Tân (ngụ tỉnh Vĩnh Long), hàng ngày anh đều lưu thông qua cầu Rạch Miễu, nhưng từ khi có cầu Rạch Miễu 2 thì cầu Rạch Miễu rất thông thoáng. 

"Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 mà cầu Rạch Miễu không bị kẹt xe, hay ùn ứ giao thông trên Quốc lộ 60 phía Đông Tháp và Vĩnh Long. Đặc biệt, lực lượng CSGT 2 tỉnh không còn "mướt mồ hôi" như những năm qua" - anh Tân cho biết.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng khu vực cầu Rạch Miễu và cầu Rạch Miễu 2 ổn định. Phòng CSGT thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

CSGT không còn mướt mồ hôi ở cầu Rạch Miễu dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

Dù thông thoáng nhưng lực lượng CSGT tỉnh Đồng Tháp luôn túc trực điều tiết giao thông khu vực cầu Rạch Miễu

"Từ khi cầu Rạch Miễu 2 được đưa vào sử dụng, khu vực cầu Rạch Miễu và cầu Rạch Miễu 2 không còn xảy ra tình trạng kẹt xe. Bên cạnh đó, Phòng CSGT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giao thông lựa chọn hướng đi phù hợp khi qua cầu Rạch Miễu hoặc cầu Rạch Miễu 2 để đảm bảo an toàn, thông suốt, không ùn tắc giao thông" – đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin.

