Thời sự

Tây Ninh thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh

Công Tuấn

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 448 đại biểu chính thức đại diện cho 94.257 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh

Chiều 1-10, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức buổi họp báo để thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10-10. Địa điểm tổ chức đại hội là tại Hội trường A, Tỉnh ủy Tây Ninh - Cơ sở 2 (số 4, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho 94.257 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh (trong đó có 66 đại biểu đương nhiên và 382 đại biểu chỉ định).

Dự đại hội còn có các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đại biểu khách mời các tỉnh, thành.

Theo Tỉnh ủy Tây Ninh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua quá trình sáp nhập, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện và bền vững. Đại hội sẽ đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I - Ảnh 2.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I - Ảnh 3.

Đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Đại hội còn là dịp để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, toàn quân trong Đảng bộ tỉnh; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của tỉnh Tây Ninh; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh trả lời các câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo

Chủ đề của đại hội là: "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phương châm của đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển".

Tin liên quan

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

(NLĐO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tập thể lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết

Khen thưởng 4 tập thể phá án nhanh vụ cướp giật điện thoại của người bại liệt ở Tây Ninh

(NLĐO)- Việc phá án nhanh vụ cướp giật tài sản của người bị bại liệt ở Tây Ninh giúp người dân an tâm, tin tưởng và thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an.

Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký

(NLĐO)- Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn tại tỉnh Tây Ninh, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỉ USD

