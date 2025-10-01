HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tây Ninh hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho cán bộ đi làm xa

Thu Tâm

(NLĐO) - Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Tây Ninh có 594 người thuộc khối nhà nước, Đảng, đoàn thể và 874 người thuộc ngành dọc phải đi làm xa

Hôm nay (1-10), những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thay đổi địa điểm làm việc từ trung tâm tỉnh Tây Ninh cũ đến trung tâm tỉnh Tây Ninh mới tại phường Long An và cán bộ từ cơ quan cấp tỉnh đến làm việc tại cơ quan cấp xã chính thức được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Cán bộ Tây Ninh được hỗ trợ 5 triệu đồng / tháng do thay đổi địa điểm làm việc - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X. Ảnh: Long An Online

Trước đó, vào ngày 30-9, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X đã thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thay đổi địa điểm làm việc sau khi tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, hoặc viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập được điều động đến trung tâm chính trị - hành chính tỉnh sau sắp xếp sẽ thuộc diện được hỗ trợ. Ngoài ra, các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh được biệt phái về cấp xã cũng nằm trong phạm vi áp dụng.

Mức hỗ trợ được quy định theo hình thức khoán là 5 triệu đồng/người/tháng nhằm bù đắp chi phí ăn ở, đi lại do thay đổi nơi công tác.

Thời gian hỗ trợ trong vòng 2 năm. Riêng cán bộ, công chức, viên chức biệt phái về xã được hưởng chế độ trong suốt thời gian biệt phái, nhưng tối đa đến ngày 30-9-2027.

Theo thống kê, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh Tây Ninh có 594 người thuộc khối nhà nước, Đảng, đoàn thể và 874 người thuộc ngành dọc phải đi làm xa khoảng 120km từ trung tâm tỉnh cũ.

Tin liên quan

Khen thưởng 4 tập thể phá án nhanh vụ cướp giật điện thoại của người bại liệt ở Tây Ninh

Khen thưởng 4 tập thể phá án nhanh vụ cướp giật điện thoại của người bại liệt ở Tây Ninh

(NLĐO)- Việc phá án nhanh vụ cướp giật tài sản của người bị bại liệt ở Tây Ninh giúp người dân an tâm, tin tưởng và thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an.

"Trăng thu biên cương" đến với trẻ khó khăn ở Tây Ninh

(NLĐO) - "Trăng thu biên cương" mang đến cho các em nhỏ thật nhiều tình yêu thương, sự sẻ chia, đỡ đần...

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu cam kết tại một hội nghị quan trọng

(NLĐO)-Tỉnh Tây Ninh hiện có trên 37.000 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 912.000 tỉ đồng, cùng với hơn 3.000 dự án trong nước và gần 1.900 dự án FDI

tỉnh Tây Ninh sáp nhập hưởng chế độ
