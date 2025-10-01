Tây Ninh hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho cán bộ đi làm xa

Hôm nay (1-10), những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thay đổi địa điểm làm việc từ trung tâm tỉnh Tây Ninh cũ đến trung tâm tỉnh Tây Ninh mới tại phường Long An và cán bộ từ cơ quan cấp tỉnh đến làm việc tại cơ quan cấp xã chính thức được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X. Ảnh: Long An Online

Trước đó, vào ngày 30-9, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X đã thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thay đổi địa điểm làm việc sau khi tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, hoặc viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập được điều động đến trung tâm chính trị - hành chính tỉnh sau sắp xếp sẽ thuộc diện được hỗ trợ. Ngoài ra, các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh được biệt phái về cấp xã cũng nằm trong phạm vi áp dụng.

Mức hỗ trợ được quy định theo hình thức khoán là 5 triệu đồng/người/tháng nhằm bù đắp chi phí ăn ở, đi lại do thay đổi nơi công tác.

Thời gian hỗ trợ trong vòng 2 năm. Riêng cán bộ, công chức, viên chức biệt phái về xã được hưởng chế độ trong suốt thời gian biệt phái, nhưng tối đa đến ngày 30-9-2027.

Theo thống kê, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh Tây Ninh có 594 người thuộc khối nhà nước, Đảng, đoàn thể và 874 người thuộc ngành dọc phải đi làm xa khoảng 120km từ trung tâm tỉnh cũ.