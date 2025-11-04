TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”

Chỉ sau khoảng 30 phút, nhiều tuyến đường bị ngập nặng khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn.

Nhiều phương tiện đang lưu thông thì bất ngờ chết máy do đường ngập sâu, buộc người lái phải tấp vội vào lề đường, liên tục đề máy trong cơn mưa lạnh.





Đến 23 giờ, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng vẫn đang mưa và tiếp tục ngập nặng

Loạt người đi xe máy dắt bộ trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng

Nước mưa tràn vào ống pô, người dân phải tấp vội vào lề đường, liên tục đề máy trong cơn mưa đêm

Người dân di chuyển trong cơn mưa đêm dai dẳng

Lý giải nguyên nhân mưa lớn tối nay, Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ cho biết TP HCM tồn tại hình thế gây mưa dông khi áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Bộ tiếp tục duy trì nối với cơn bão Kalmaegi ở phía Đông của Philippines. Nhiễu động mực 500mb hoạt động tốt.

Từ hơn 21 giờ, vùng mây dông đã phát triển và gây mưa ở nhiều nơi, sau đó liên tục mở rộng sang hầu hết các phường, xã TP HCM.

Theo dự báo, lượng mưa phổ biến từ 10-70 mm, có nơi trên 90 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Đường Nguyễn Tuyền, phường Bình Trưng ngập nửa bánh xe

Đường số 39, phường Bình Trưng ngập sâu, xe chết máy, người dân phải dắt bộ

Đến hơn 23 giờ, nhiều tuyến đường ở phường Bình Trưng tiếp tục ngập

Dự báo đợt mưa lớn ở TP HCM

Từ 1 giờ ngày 5-11 đến 1 giờ ngày 7-11, khu vực TP HCM có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70-130 mm, có nơi trên 130 mm.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TP HCM, tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 7-11 đến 1 giờ ngày 8-11 phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 8-11, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.