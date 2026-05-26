Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè: Công an rời đi là tái lấn chiếm

Sau phản ánh "Đường Thới Hòa thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường" của Báo Người Lao Động, sáng 26-5, ghi nhận cho thấy lực lượng chức năng xã Vĩnh Lộc, TPHCM có mặt để xử lý.

Khi lực lượng chức năng rời đi, cảnh buôn bán lại tái diễn.

Theo các hộ kinh doanh, họ bất ngờ bởi rất đông lực lượng đến nhắc nhở không được buôn bán lấn chiếm, một số trường hợp bị lập biên bản.

Dù vậy, sau khi lực lượng công an rời đi, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tái diễn trên đường Thới Hòa. Song, cũng ghi nhận tình trạng chợ tự phát đoạn giao đường số 1 đã giảm bớt.

Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh tại đường Thới Hoà (đoạn từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến cây xăng Thới Hoà Dầu Xanh) dài hơn 2 km, mặt đường rộng hơn 10 m và nhiều nơi bị lấn chiếm toàn bộ vỉa hè. Thậm chí lấn chiếm luôn lòng đường.

Đặc biệt nghiêm trọng là đoạn giao với đường số 1, nhiều người dân bày bán đủ loại từ rau củ quả, hải sản, cá thịt đến giày dép chiếm toàn bộ vỉa hè. Nhiều hộ kinh doanh tôm cá, gà vịt cũng đổ nước thải trực tiếp xuống đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Do buôn bán tấp nập, rất nhiều xe máy, xe tải dựng trực tiếp xe xuống đường để mua bán, lấy hàng hoá khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Đáng nói, đây là tuyến đường quan trọng của huyện Bình Chánh cũ do nối Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với các khu vực lân cận.

Tình trạng lấn chiếm còn xảy ra trên đường Thới Hòa.

Sau bài viết trên, người dân cũng phản ánh tuyến đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc (cách chợ Thới Hòa khoảng 2,5 km) cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tràn lan.

Từ sáng đến tối, xuất hiện rất nhiều xe đẩy hàng rong, xe máy dựng thẳng dưới đường để mua hàng. Tình trạng này gây cản trở, ách tắc giao thông.

Trên lề đường bày đủ loại hải sản, rau củ. Bên cạnh đó, nhiều đoạn vỉa hè biến thành chợ tự phát, buôn bán tràn lan trên vỉa hè, không còn lối đi cho người đi bộ.

Đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc cũng bị buôn bán lấn chiếm.

Ông Nguyễn Minh Quân, sống ở xã Tân Vĩnh Lộc, chia sẻ người buôn bán hàng vì sinh kế, không ai phản đối, nhưng cần được quy hoạch lại, có chỗ hợp lý.

"Tình trạng buôn bán lấn chiếm và rác thải ở đây diễn ra đã lâu, nhiều lần xử lý nhưng được vài hôm đâu lại vào đó" - ông Quân nói.

Việc lấn chiếm lòng lề đường ở đường Thới Hòa, Nữ Dân Công đang gây bức xúc cho người dân.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cho biết trước đây địa phương có nhiều tuyến đường buôn bán tràn lan, địa phương rất "áp lực" về vấn đề này, dù hiện tại đã giảm.

Hiện địa phương còn hai tuyến xảy ra lấn chiếm gồm Thới Hòa và Nữ Dân Công. Thời gian tới địa phương sẽ đẩy mạnh xử lý vấn đề này.

Clip: Cảnh buôn bán lấn chiếm ở xã Vĩnh Lộc.