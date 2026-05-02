Thời sự Xã hội

CSGT TPHCM tăng cường xử lý nồng độ cồn, bắn tốc độ ở cửa ngõ Tây Bắc

Anh Vũ

(NLĐO) - Trạm CSGT Tây Bắc chủ động bố trí 100% lực lượng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.

Ngày 2-5, đại diện Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đang tăng cường xử lý nồng độ cồn, bắn tốc độ ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

CSGT TPHCM tăng cường xử lý nồng độ cồn, bắn tốc độ ở cửa ngõ Tây Bắc - Ảnh 1.

CSGT đo nồng độ cồn trên tuyến đường phụ trách

Trước đó, Trạm CSGT Tây Bắc chủ động bố trí 100% lực lượng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn và vi phạm chạy quá tốc độ là hai chuyên đề chính.

Hiện Trạm CSGT Tây Bắc đang quản lý các tuyến đường Tây Bắc thành phố như Phan Văn Khải, DT744...

Để giảm nguy cơ tai nạn giao thông, Trạm CSGT Tây Bắc tăng cường tuần tra lưu động kết hợp với chốt kiểm soát cố định, sử dụng thiết bị nghiệp vụ hiện đại để ghi nhận, xử lý vi phạm một cách chính xác và minh bạch.

Sau nhiều ngày tăng cường xử lý, hàng trăm trường hợp ô tô, xe máy vi phạm tốc độ trên các tuyến đường huyết mạch qua địa bàn phụ trách bị xử lý.

CSGT TPHCM tăng cường xử lý nồng độ cồn, bắn tốc độ ở cửa ngõ Tây Bắc - Ảnh 3.

Trạm CSGT Tây Bắc bắn tốc độ.

Bên cạnh đó, CSGT cũng tăng cường đo nồng độ cồn, cả ngày lẫn đêm. Qua đó, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.

Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.

CSGT TPHCM đo nồng độ cồn vào ban ngày, ở đường nhỏ: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM đẩy mạnh đo nồng độ cồn vào ban ngày, duy trì ở các tuyến đường nhỏ, liên ấp.

Quay lại TPHCM sau lễ: Đi đường nào để tránh kẹt xe ở cửa ngõ?

(NLĐO) - Sau lễ 30-4 và 1-5, dự kiến sẽ đông người dân quay lại thành phố để đi học, đi làm.

