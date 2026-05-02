CSGT TPHCM tăng cường xử lý nồng độ cồn, bắn tốc độ ở cửa ngõ Tây Bắc

Ngày 2-5, đại diện Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đang tăng cường xử lý nồng độ cồn, bắn tốc độ ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

CSGT đo nồng độ cồn trên tuyến đường phụ trách

Trước đó, Trạm CSGT Tây Bắc chủ động bố trí 100% lực lượng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn và vi phạm chạy quá tốc độ là hai chuyên đề chính.

Hiện Trạm CSGT Tây Bắc đang quản lý các tuyến đường Tây Bắc thành phố như Phan Văn Khải, DT744...

Để giảm nguy cơ tai nạn giao thông, Trạm CSGT Tây Bắc tăng cường tuần tra lưu động kết hợp với chốt kiểm soát cố định, sử dụng thiết bị nghiệp vụ hiện đại để ghi nhận, xử lý vi phạm một cách chính xác và minh bạch.

Sau nhiều ngày tăng cường xử lý, hàng trăm trường hợp ô tô, xe máy vi phạm tốc độ trên các tuyến đường huyết mạch qua địa bàn phụ trách bị xử lý.

Trạm CSGT Tây Bắc bắn tốc độ.

Bên cạnh đó, CSGT cũng tăng cường đo nồng độ cồn, cả ngày lẫn đêm. Qua đó, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.