Cứ đà này thì U23 Việt Nam thẳng tiến gặp U23 Nhật Bản ở chung kết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cứ đà này thì U23 Việt Nam thẳng tiến gặp U23 Nhật Bản ở chung kết

B.T.V

(NLĐO) - Trước giải đấu, không ít CĐV nghĩ Việt Nam rơi vào bảng tử thần, hóa ra U23 Việt Nam lại là "tử thần" của bảng đấu. Có fan đã bình luận vui như vậy

Tuyển U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Ả Rập Saudi 1-0 vào rạng sáng ngày 13-1 (giờ Việt Nam) tạo nên cột mốc lịch sử ở VCK U23 châu Á khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng A. 

U23 Việt Nam đang chờ đối thủ ở tứ kết sẽ là 1 trong 2 đội U23 UAE hoặc U23 Syria (sẽ xác định vào lượt đấu tối nay 13-1).

Cứ đà này thì thẳng tiến gặp U23 Nhật ở chung kết - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (phải) xuất sắc thắng U23 Ả Rập Saudi

"U23 Việt Nam đã "vô địch" vòng bảng" - nhiều bạn đọc đã nói vui như vậy khi chia sẻ, bình luận quanh các thông tin về U23 Việt Nam. Có được kết quả toàn thắng vòng bảng này không phải là do may mắn, nhiều bạn đọc chỉ ra nguyên nhân: "U23 Việt Nam đá hay vì các cầu thủ tự tin cầm bóng, tự tin chuyền bóng. Có Đình Bắc sút phạt tốt, chân trái cực chuẩn. Có thủ môn số 1 Việt Nam. Và U23 có "Vua Kim" trên băng ghế chỉ đạo".

"Đúng là phải có may mắn nhưng thắng cả 3 trận vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, đây là một kỳ tích. Cảm ơn thầy và trò của HLV Kim đã cho người hâm mộ đi từ nghi ngờ đến vỡ òa cảm xúc. Tuyệt vời Việt Nam!" - bạn đọc An Nguyễn (phường Bình Dương, TP HCM) viết.

Cứ đà này thì thẳng tiến gặp U23 Nhật ở chung kết - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đã vô dịch vòng bảng

Nhiều bạn đọc đưa ra những ý kiến vui và lạc quan: "Hỏi thật nhé, ngay bây giờ mà Real Madrid hay M.U mời thầy Kim về dẫn dắt thì các ông có để thầy đi không"; "Kỹ thuật, thể lực cải thiện thêm xíu nữa, có khi đi đá World Cup được luôn"; "Nhìn các đội đá giải năm nay, xem ra ra chỉ có U23 Nhật Bản may ra mới cản được U23 Việt Nam"; "Cứ đà này ủi thẳng tiến gặp U23 Nhật Bản ở chung kết thôi"; "Không ngờ là các cầu thủ U23 Việt Nam chơi không chiến quá tốt"; "Xem U23 Việt Nam thi đấu, nói thật còn sướng hơn xem tuyển quốc gia đá"...

Bạn đọc Huy Trần thì thẳng thắn: "Đá hay thật, nhưng nhìn chung thể hình còn thấp, mỏng quá. Cần phải gấp rút cải thiện thể hình, có như vậy mới không bị thua thiệt khi tranh chấp bóng".

Bạn đọc Trang Nguyễn (Hà Nội) phân tích: "Hai ông thầy người Hàn chiến thuật khác nhau nhưng đều mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Thầy Park thường phòng ngự chặt, phản công nhanh. Còn thầy Kim dạy các cầu thủ tự tin, ban bật kết dính ngay từ sân nhà cho đến sân đối phương, chuyển trạng thái rất nhanh như phim hành động".

Nhiều bạn đọc cũng quan tâm đến HLV Kim Sang-sik: "Thầy Kim lúc nào cũng khiêm tốn nhưng cái khiêm tốn ấy thực sự khiến các đội bóng phải nể trọng"; "Thầy Kim dùng chiến thuật nhìn có vẻ đơn giản thôi, nhưng rất phù hợp cầu thủ Việt và quan trọng là rất hiệu quả"; "Đừng khen thầy Kim quá, coi chừng CLB Real Madrid đem thầy về bây giờ"; "Thầy Kim là ông vua đọc vị trận đấu, cứ thay cầu thủ là ghi bàn và chiến thắng".

Cứ đà này thì thẳng tiến gặp U23 Nhật ở chung kết - Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik

"Tối 12-1, cả đội đều thi đấu hay, nhưng không có sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên thì mành lưới của U23 Việt Nam không thể còn nguyên vẹn như vậy. Thủ môn Trung Kiên vừa đẹp trai vừa bắt bóng xuất sắc" - bạn đọc Sơn Trần nêu ý kiến.

Cứ đà này thì thẳng tiến gặp U23 Nhật ở chung kết - Ảnh 4.

Thủ môn Trung Kiên

"Dưới sự dẫn dắt của ông Kim thì thể lực, chất quái của từng cầu thủ thể hiện rõ rệt, không rụt rè, thoải mái tâm lý, giống hệt như tuyển Hàn Quốc năm 2002. U23 Việt Nam năm 2018 đã lỗi hẹn với chức vô địch. Tin rằng kỳ này thầy trò ông Kim sẽ lên ngôi vương bóng đá trẻ châu Á 2026" - nhiều bạn đọc kỳ vọng.

Tin liên quan

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận

(NLĐO) - Vào sân từ hiệp 2, Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng tạo ấn tượng, ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Saudi, vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị để tiếp tục tạo kỳ tích

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc mừng các cầu thủ U23 Việt Nam, đồng thời cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia

Truyền thông, fan Thái Lan phấn khích: "Trao cúp cho U23 Việt Nam; nên thuê đội kỹ thuật Việt"

(NLĐO) - U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua Ả Rập Saudi với tỉ số 1-0, giành ngôi đầu bảng A tại Asian Cup U23 và nhận về mưa lời khen từ Thái Lan.

Ả Rập Saudi VCK U23 châu Á U23 Nhật Bản U23 Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo