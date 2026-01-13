Cứ đà này thì U23 Việt Nam thẳng tiến gặp U23 Nhật Bản ở chung kết

Tuyển U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Ả Rập Saudi 1-0 vào rạng sáng ngày 13-1 (giờ Việt Nam) tạo nên cột mốc lịch sử ở VCK U23 châu Á khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng A.

U23 Việt Nam đang chờ đối thủ ở tứ kết sẽ là 1 trong 2 đội U23 UAE hoặc U23 Syria (sẽ xác định vào lượt đấu tối nay 13-1).

U23 Việt Nam (phải) xuất sắc thắng U23 Ả Rập Saudi

"U23 Việt Nam đã "vô địch" vòng bảng" - nhiều bạn đọc đã nói vui như vậy khi chia sẻ, bình luận quanh các thông tin về U23 Việt Nam. Có được kết quả toàn thắng vòng bảng này không phải là do may mắn, nhiều bạn đọc chỉ ra nguyên nhân: "U23 Việt Nam đá hay vì các cầu thủ tự tin cầm bóng, tự tin chuyền bóng. Có Đình Bắc sút phạt tốt, chân trái cực chuẩn. Có thủ môn số 1 Việt Nam. Và U23 có "Vua Kim" trên băng ghế chỉ đạo".

"Đúng là phải có may mắn nhưng thắng cả 3 trận vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, đây là một kỳ tích. Cảm ơn thầy và trò của HLV Kim đã cho người hâm mộ đi từ nghi ngờ đến vỡ òa cảm xúc. Tuyệt vời Việt Nam!" - bạn đọc An Nguyễn (phường Bình Dương, TP HCM) viết.

U23 Việt Nam đã vô dịch vòng bảng

Nhiều bạn đọc đưa ra những ý kiến vui và lạc quan: "Hỏi thật nhé, ngay bây giờ mà Real Madrid hay M.U mời thầy Kim về dẫn dắt thì các ông có để thầy đi không"; "Kỹ thuật, thể lực cải thiện thêm xíu nữa, có khi đi đá World Cup được luôn"; "Nhìn các đội đá giải năm nay, xem ra ra chỉ có U23 Nhật Bản may ra mới cản được U23 Việt Nam"; "Cứ đà này ủi thẳng tiến gặp U23 Nhật Bản ở chung kết thôi"; "Không ngờ là các cầu thủ U23 Việt Nam chơi không chiến quá tốt"; "Xem U23 Việt Nam thi đấu, nói thật còn sướng hơn xem tuyển quốc gia đá"...

Bạn đọc Huy Trần thì thẳng thắn: "Đá hay thật, nhưng nhìn chung thể hình còn thấp, mỏng quá. Cần phải gấp rút cải thiện thể hình, có như vậy mới không bị thua thiệt khi tranh chấp bóng".

Bạn đọc Trang Nguyễn (Hà Nội) phân tích: "Hai ông thầy người Hàn chiến thuật khác nhau nhưng đều mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Thầy Park thường phòng ngự chặt, phản công nhanh. Còn thầy Kim dạy các cầu thủ tự tin, ban bật kết dính ngay từ sân nhà cho đến sân đối phương, chuyển trạng thái rất nhanh như phim hành động".

Nhiều bạn đọc cũng quan tâm đến HLV Kim Sang-sik: "Thầy Kim lúc nào cũng khiêm tốn nhưng cái khiêm tốn ấy thực sự khiến các đội bóng phải nể trọng"; "Thầy Kim dùng chiến thuật nhìn có vẻ đơn giản thôi, nhưng rất phù hợp cầu thủ Việt và quan trọng là rất hiệu quả"; "Đừng khen thầy Kim quá, coi chừng CLB Real Madrid đem thầy về bây giờ"; "Thầy Kim là ông vua đọc vị trận đấu, cứ thay cầu thủ là ghi bàn và chiến thắng".

HLV Kim Sang-sik

"Tối 12-1, cả đội đều thi đấu hay, nhưng không có sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên thì mành lưới của U23 Việt Nam không thể còn nguyên vẹn như vậy. Thủ môn Trung Kiên vừa đẹp trai vừa bắt bóng xuất sắc" - bạn đọc Sơn Trần nêu ý kiến.

Thủ môn Trung Kiên

"Dưới sự dẫn dắt của ông Kim thì thể lực, chất quái của từng cầu thủ thể hiện rõ rệt, không rụt rè, thoải mái tâm lý, giống hệt như tuyển Hàn Quốc năm 2002. U23 Việt Nam năm 2018 đã lỗi hẹn với chức vô địch. Tin rằng kỳ này thầy trò ông Kim sẽ lên ngôi vương bóng đá trẻ châu Á 2026" - nhiều bạn đọc kỳ vọng.