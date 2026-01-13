HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị để tiếp tục tạo kỳ tích

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Ả Rập Saudi, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, sự tập trung cao độ và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho vòng tứ kết, với mục tiêu viết tiếp hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Trong lời mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, ông bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò. "Chúng tôi đã có một trận đấu rất khó khăn với đội chủ nhà nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết mình để giành được một chiến thắng mang tính kỳ tích. Tôi xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ, đồng thời cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển" - chiến lược gia Hàn Quốc bày tỏ.

Sau khi giành ngôi nhất bảng A cùng thành tích toàn thắng, HLV tuyển U23 Việt Nam thừa nhận ngay từ khi tham dự giải đấu, ông không nghĩ đội nhà sẽ có màn trình diễn xuất sắc, ấn tượng đến khó tin.

"Các cầu thủ đã hy sinh vì tập thể, nỗ lực suốt 90 phút trong từng trận đấu. Thực sự họ đã thi đấu quá tuyệt vời. Chúng tôi sẽ biết đối thủ ở vòng tứ kết sau khi theo dõi các trận đấu tiếp theo. Dù gặp đội nào, nếu toàn đội tiếp tục giữ được sự đoàn kết và thi đấu như một tập thể thống nhất, tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có những trận đấu tốt" - HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Đánh giá về chuyên môn trận thắng đội chủ nhà, ông Kim cho biết thể lực và chấn thương đã ảnh hưởng đáng kể tới cả hai đội trong trận đấu cuối vòng bảng. "So với hai trận trước, cả U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Saudi đều thể hiện sự mệt mỏi, sa sút thể lực, có nhiều cầu thủ gặp chấn thương, nên thế trận không quá cởi mở. Tuy vậy, Ban huấn luyện đã xây dựng những phương án khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2. Các cầu thủ Việt Nam đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra" - ông nói thêm.

HLV Kim Sang-sik cho rằng tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ thi đấu hết khả năng, giành những chiến thắng thành tích vang dội ở đấu trường quốc tế thời gian qua. "Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích tại vòng tứ kết" - nhà cầm quân 49 tuổi khẳng định.

Đối thủ tiếp theo của U23 VIệt Nam sẽ được xác định sau khi kết thúc lượt trận cuối bảng B lúc 23 giờ 30 hôm nay (ngày 13-1). Ở bảng đấu này, Nhật Bản đã sớm vào tứ kết nhờ hai trận toàn thắng và tấm vé còn lại sẽ thuộc về đội thắng của cặp đấu giữa UAE - Syria.