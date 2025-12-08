Urban Silence - khi thành phố tĩnh lặng để thời trang lên tiếng

Thủ khoa Ong Gia Khánh - Bộ sưu tập "Mang Thít"

Tác phẩm của thủ khoa Ong Gia Khánh

Lấy cảm hứng từ quần thể lò gạch "Mang Thít" trăm năm tuổi của Vĩnh Long, Ong Gia Khánh mang đến một bộ sưu tập đậm chiều sâu văn hóa. Không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hình ảnh, Khánh đi sâu nghiên cứu cấu trúc lò tròn, đường vòm, bề mặt gạch nung và những lớp patina thời gian để chuyển hóa thành hệ phom dáng và bảng màu đương đại.

"Mang Thít" gây ấn tượng mạnh bởi phom dáng dựng khối, gợi nhắc cấu trúc lò nung truyền thống. Bảng màu đất nung - tro - gạch đỏ, đậm chất thủ công. Kỹ thuật xử lý bề mặt mô phỏng hiệu ứng gạch sần, vân cháy, vết rạn thời gian, hiệu ứng ánh nắng phản chiếu lấp lánh...

Điều làm nên giá trị của bộ sưu tập không chỉ là kiến trúc thị giác mạnh mẽ, mà còn là tư duy tiếp biến di sản - tôn trọng quá khứ nhưng sáng tạo theo cách hoàn toàn mới.

"Măng Thít" vì thế trở thành dấu ấn nổi bật nhất mùa tốt nghiệp, giúp Ong Gia Khánh trở thành Thủ khoa năm 2025.

Tác phẩm của thủ khoa

Ấn tượng với Á khoa

Tác phẩm của Á khoa 2

Nếu "Mang Thít" là câu chuyện về ký ức, thì "Wormhole" của Nguyễn Bảo Châu lại là cuộc du hành vào thế giới tương lai. Lấy ý tưởng từ lỗ sâu không gian và những chuyển động xoắn đa chiều, cánh cửa cuối cùng của nhân loại trước bờ vực diệt vong. Châu phát triển phom dáng giàu tính hình học, kỹ thuật dựng form phức tạp và bảng màu mang sắc thái sci-fi.

Điểm nổi bật của "Wormhole" nằm ở kết cấu đa tầng - xoắn - nén, thể hiện chuyển động của vật chất và không gian. Thủ pháp chuyển sắc, mô phỏng ánh sáng trong các không gian phi trọng lực. Kỹ thuật dựng hình táo bạo, cho thấy khả năng khám phá giới hạn vật liệu. "Wormhole" là minh chứng cho tư duy sáng tạo khác biệt và tinh thần dám thử nghiệm - yếu tố giúp Nguyễn Bảo Châu giành Á khoa 1.

Sản phẩm của Á khoa 1

"Thạch Lưu" của Lưu Thị Hồng Nhung lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của những thác nước ở vùng Tây Nguyên, Nhung tạo nên bảng màu trung tính sang trọng và hệ phom dáng tinh giản nhưng đầy chiều sâu. Điểm mạnh của bộ sưu tập: Đường cắt sắc nét, chú trọng khối hình học.Kỹ thuật xử lý chất liệu thủ công, tạo bề mặt đa tầng như vân đá - lớp thạch, dòng nước chảy. Màu sắc tối giản, nhưng giàu cảm xúc thẩm mỹ.

"Thạch Lưu" khẳng định khả năng cảm thụ mỹ thuật tinh tế và ngôn ngữ thiết kế riêng biệt và kỹ thuật dựng rập cắt may vững chắc của Hồng Nhung, đưa cô trở thành Á khoa 2.

Những mẫu thiết kế để lại nhiều ấn tượng

Ba bộ sưu tập - ba hành trình khác biệt - cùng hội tụ trong một điểm chung: khả năng dùng thời trang để kể câu chuyện của chính mình và của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại. Đây cũng là minh chứng cho hướng đào tạo của khoa công nghệ May- Thời trang IUH: nuôi dưỡng bản sắc, khuyến khích nghiên cứu và thúc đẩy sáng tạo bền vững cho thế hệ nhà thiết kế tương lai.