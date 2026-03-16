Cử tri đi bầu cử tại Ninh Bình đạt tỉ lệ 99,6%

Ngày 16-3, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình, tính đến 19 giờ 5 phút ngày 15-3, sơ bộ tỉnh này có 3.012.267/3.024.408 cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỉ lệ 99,6%.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình

Có 21 xã, phường trên địa bàn tỉnh có 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu gồm: Kim Bảng, Liêm Tuyền, Nguyễn Úy, Lý Thường Kiệt, Tam Chúc, Trung Sơn, Trường Thi, Cúc Phương, Đồng Thái, Gia Lâm, Giao Ninh, Khánh Hội, Khánh Trung, Kim Đông, Liêm Hà, Nho Quan, Phú Long, Tân Thanh, Thanh Bình, Thanh Liêm, Yên Mô). Đồng thời, có 1.337/2.536 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, 129/129 xã, phường thực hiện việc bầu cử đảm bảo đúng quy định, không có phát sinh các tình huống ngoài quy định của luật. Cơ quan chức năng liên qua, Ủy ban bầu cử các cấp đã phân công ứng trực 24/24, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong ngày bầu cử (15-3), bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại nơi cư trú (khu vực bỏ phiếu số 27, phường Hoa Lư).



