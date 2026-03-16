Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri đi bầu cử tại Ninh Bình đạt tỉ lệ 99,6%

Tuấn Minh

(NLĐO)- Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, đến 19 giờ ngày 15-3, toàn tỉnh Ninh Bình có hơn 3 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,6%

Ngày 16-3, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình, tính đến 19 giờ 5 phút ngày 15-3, sơ bộ tỉnh này có 3.012.267/3.024.408 cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỉ lệ 99,6%.

Cử tri đi bầu cử tại Ninh Bình đạt tỉ lệ 99,6% - Ảnh 1.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân của mình

Có 21 xã, phường trên địa bàn tỉnh có 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu gồm: Kim Bảng, Liêm Tuyền, Nguyễn Úy, Lý Thường Kiệt, Tam Chúc, Trung Sơn, Trường Thi, Cúc Phương, Đồng Thái, Gia Lâm, Giao Ninh, Khánh Hội, Khánh Trung, Kim Đông, Liêm Hà, Nho Quan, Phú Long, Tân Thanh, Thanh Bình, Thanh Liêm, Yên Mô). Đồng thời, có 1.337/2.536 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, 129/129 xã, phường thực hiện việc bầu cử đảm bảo đúng quy định, không có phát sinh các tình huống ngoài quy định của luật. Cơ quan chức năng liên qua, Ủy ban bầu cử các cấp đã phân công ứng trực 24/24, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong ngày bầu cử (15-3), bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại nơi cư trú (khu vực bỏ phiếu số 27, phường Hoa Lư).


Kết thúc bầu cử, cả nước có 99,38% cử tri đi bỏ phiếu

Kết thúc bầu cử, cả nước có 99,38% cử tri đi bỏ phiếu

(NL ĐO) - Tính đến 20 giờ ngày 15-3, tổng số cử tri của cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là 76.043.527, đạt tỉ lệ 99,38%

Cả nước đã có hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

(NLĐO) - Theo số liệu cập nhật mới nhất, tỉ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã đạt trên 99%.

Cụ bà 116 tuổi ở Đà Nẵng tự tay bỏ phiếu bầu cử tại nhà

(NLĐO) - Cụ bà 116 tuổi ở xã Hòa Vang tự tay bỏ phiếu tại nhà khi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến phục vụ

