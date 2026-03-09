Cử tri phường Long Bình kiến nghị sớm gỡ "nút thắt cổ chai" đường Lê Văn Việt

Chiều 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Long Bình (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 11 và ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 34, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều cam kết về quy hoạch và chuyển đổi số

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu định hướng đóng góp nếu được cử tri tín nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết sẽ duy trì việc tiếp xúc thường xuyên với nhiều nhóm cử tri, nhất là công nhân - lao động và nông dân, nhằm lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội và các cơ quan liên quan.

Theo bà, đại biểu dân cử không chỉ quan tâm lĩnh vực chuyên môn mà còn phải chú ý đến những vấn đề đời sống như việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, môi trường sống và hạ tầng đô thị.

Ông Võ Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Trong khi đó, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết sẽ tập trung đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quy hoạch, xây dựng và đầu tư phát triển đô thị; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn về đầu tư công, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Ông cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) dọc các tuyến metro nhằm khai thác hiệu quả không gian đô thị.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cho biết nếu trúng cử sẽ tập trung thúc đẩy hoàn thiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, tháo gỡ các rào cản thể chế, phát triển chính quyền số và mở rộng dịch vụ công trực tuyến, qua đó giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn.

Sớm mở rộng đường Lê Văn Việt

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử tiếp tục quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo cử tri, việc này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà còn góp phần hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số.

Đường Lê Văn Việt thường xuyên ùn ứ

Đặc biệt, nhiều ý kiến tập trung vào nhu cầu cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông tại khu vực quận 9 cũ, trong đó có các tuyến Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển và dự án mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ nút giao Trần Hưng Đạo kéo dài đến giao lộ Lã Xuân Oai, dài khoảng 1,4 km).

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 11, ông Võ Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, tiếp thu các ý kiến tâm huyết của cử tri và khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện cho cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương.

Nhiều cử tri mong muốn cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông tại khu vực quận 9 cũ, trong đó có các tuyến Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển và dự án mở rộng đường Lê Văn Việt

Đại diện tổ ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 34, ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khẳng định các ứng cử viên sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng người dân.

Giải trình thêm tại hội nghị, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, cho biết TP đang rà soát lộ trình đầu tư hạ tầng theo từng giai đoạn, dự báo sự gia tăng dân số để bố trí nguồn lực phù hợp. Trong năm 2026, một số dự án trường học và các tuyến đường như Nguyễn Xiển dự kiến được triển khai nâng cấp.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc tổ số 11 (bên trái) và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM thuộc tổ số 34 (bên phải)

Riêng dự án mở rộng đường Lê Văn Việt, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú, cho biết dự án từng được bố trí vốn trong giai đoạn 2016-2020 nhưng sau đó phải ưu tiên nguồn lực cho các dự án khác nên chưa thể thực hiện. Giai đoạn 2026-2030, TP có cơ sở xem xét bố trí lại vốn đầu tư.

Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng. Hiện phường Tăng Nhơn Phú đang thực hiện các bước chuẩn bị chủ trương đầu tư; dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm 2027 sẽ triển khai, đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân khu vực 2 phường Long Bình và Long Phước.