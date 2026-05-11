HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng”

Huỳnh Như

(NLĐO) - Tại buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH, cử tri 7 xã phía Tây TPHCM kiến nghị xử lý an toàn thực phẩm, hàng gian giả, các dự án quy hoạch treo kéo dài...

Ngày 11-5, tại xã Tân Nhựt, TPHCM, Đơn vị bầu cử số 13 của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Tân Nhựt, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND xã Tân Nhựt, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các xã còn lại.

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biếu Quốc hội TPHCM tại xã Tân Nhựt ngày 11-5

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội TPHCM lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri 7 xã phía Tây thành phố

Tham dự buổi tiếp xúc có 3 đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 13, gồm: ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Cùng dự hội nghị còn có bà Trần Thị Diệu Thúy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP HCM và chính quyền các địa phương.

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 3.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu

Mở đầu hội nghị, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM tại kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tập trung phản ánh các vấn đề dân sinh bức thiết đang được dư luận quan tâm như an toàn thực phẩm, quy hoạch treo, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở và áp lực chi phí sinh hoạt….

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 4.
Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 5.
Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 6.

Cử tri Vũ Văn Se (xã Tân Nhựt) kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ tự phát, hàng rong, siêu thị và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ; đồng thời chú trọng khu vực quanh trường học để hạn chế thực phẩm trôi nổi, không đảm bảo an toàn.

Ông đề xuất bên cạnh tăng cường kiểm tra, cần tổ chức thêm các buổi đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân nhằm kịp thời ghi nhận phản ánh, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cung ứng dịch vụ.

Cùng quan điểm, cử tri Nguyễn Văn Năm (xã Hưng Long) ghi nhận nỗ lực của Trung ương và địa phương trong việc ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về an toàn thực phẩm, song cho rằng tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Ông kiến nghị siết chặt quản lý nguồn gốc thực phẩm, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm để tạo sức răn đe, đặc biệt trong lĩnh vực suất ăn bán trú và bếp ăn tập thể tại cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của đơn vị cung cấp suất ăn, kiểm soát chặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến chế biến.

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 7.
Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 8.

Cử tri xã Tân Nhựt nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM

Bên cạnh đó, cử tri của 7 xã tiếp tục phản ánh tình trạng quy hoạch "treo" kéo dài trên địa bàn, liên quan các dự án như Khu đô thị Sing Việt (xã Bình Lợi), Khu đô thị đại học Hưng Long (xã Hưng long) và Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc)…

Theo phản ánh, các dự án chậm triển khai đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng thời gặp khó khăn trong các thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, sang tên đất đai. Tình trạng kéo dài gây bức xúc, làm giảm giá trị tài sản và ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người dân, do đó cử tri đề nghị sớm có giải pháp tháo gỡ dứt điểm.

Kiến nghị của cử tri là “ đơn đặt hàng” đối với đại biểu Quốc hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đỗ Thanh Bình cho biết tổ đại biểu đã tiếp thu gần 30 ý kiến cử tri. Các ý kiến không chỉ phản ánh sát thực tiễn đời sống mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, xây dựng đối với hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cũng như việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. "Toàn bộ ý kiến đã được ghi nhận đầy đủ; những nội dung thuộc thẩm quyền đã được giải trình, các nội dung còn lại sẽ tiếp tục được tiếp thu, rà soát và xử lý theo đúng quy định" – ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng” - Ảnh 7.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

Theo ông, qua các ý kiến cho thấy cử tri không chỉ quan tâm đến từng vấn đề cụ thể mà còn kỳ vọng vào một nền quản trị hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm hơn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi và tăng cường giám sát ở cả Trung ương và địa phương.

Ông khẳng định niềm tin của cử tri phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể; mỗi kiến nghị là một "đơn đặt hàng" đối với đại biểu Quốc hội, đòi hỏi không chỉ lắng nghe mà còn phải chuyển hóa thành hành động trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, thực chất hơn; tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời duy trì liên hệ thường xuyên để kịp thời nắm bắt và phản ánh các vấn đề từ thực tiễn đời sống người dân.


Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá thực chất việc giải quyết những kiến nghị của cử tri

Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá thực chất việc giải quyết những kiến nghị của cử tri

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh.

Cử tri TPHCM kiến nghị mạnh tay với thực phẩm bẩn, tháo gỡ quy hoạch treo

(NLĐO)- Cử tri TPHCM bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm học đường, quy hoạch "treo", giá cả leo thang; đồng thời kiến nghị đẩy mạnh cải cách hành chính...

Cử tri Cần Giờ "nóng" chuyện nước sạch, đất đai

(NLĐO) - Cử tri Cần Giờ lo thiếu nước sinh hoạt, vướng đất đai kéo dài; đề nghị sớm đầu tư hạ tầng, tháo gỡ chính sách để ổn định đời sống.

an toàn thực phẩm quy hoạch treo cử tri TPHCM Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo