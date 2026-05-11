Cử tri 7 xã phía Tây TPHCM nêu nhiều vấn đề dân sinh “nóng”

Ngày 11-5, tại xã Tân Nhựt, TPHCM, Đơn vị bầu cử số 13 của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Tân Nhựt, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND xã Tân Nhựt, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các xã còn lại.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biếu Quốc hội TPHCM tại xã Tân Nhựt ngày 11-5

Đại biểu Quốc hội TPHCM lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri 7 xã phía Tây thành phố

Tham dự buổi tiếp xúc có 3 đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 13, gồm: ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Cùng dự hội nghị còn có bà Trần Thị Diệu Thúy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP HCM và chính quyền các địa phương.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu

Mở đầu hội nghị, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM tại kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tập trung phản ánh các vấn đề dân sinh bức thiết đang được dư luận quan tâm như an toàn thực phẩm, quy hoạch treo, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở và áp lực chi phí sinh hoạt….

Cử tri Vũ Văn Se (xã Tân Nhựt) kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ tự phát, hàng rong, siêu thị và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ; đồng thời chú trọng khu vực quanh trường học để hạn chế thực phẩm trôi nổi, không đảm bảo an toàn.

Ông đề xuất bên cạnh tăng cường kiểm tra, cần tổ chức thêm các buổi đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân nhằm kịp thời ghi nhận phản ánh, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cung ứng dịch vụ.

Cùng quan điểm, cử tri Nguyễn Văn Năm (xã Hưng Long) ghi nhận nỗ lực của Trung ương và địa phương trong việc ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về an toàn thực phẩm, song cho rằng tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Ông kiến nghị siết chặt quản lý nguồn gốc thực phẩm, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm để tạo sức răn đe, đặc biệt trong lĩnh vực suất ăn bán trú và bếp ăn tập thể tại cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của đơn vị cung cấp suất ăn, kiểm soát chặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến chế biến.

Cử tri xã Tân Nhựt nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM

Bên cạnh đó, cử tri của 7 xã tiếp tục phản ánh tình trạng quy hoạch "treo" kéo dài trên địa bàn, liên quan các dự án như Khu đô thị Sing Việt (xã Bình Lợi), Khu đô thị đại học Hưng Long (xã Hưng long) và Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc)…

Theo phản ánh, các dự án chậm triển khai đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đồng thời gặp khó khăn trong các thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, sang tên đất đai. Tình trạng kéo dài gây bức xúc, làm giảm giá trị tài sản và ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người dân, do đó cử tri đề nghị sớm có giải pháp tháo gỡ dứt điểm.

Kiến nghị của cử tri là “ đơn đặt hàng” đối với đại biểu Quốc hội Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đỗ Thanh Bình cho biết tổ đại biểu đã tiếp thu gần 30 ý kiến cử tri. Các ý kiến không chỉ phản ánh sát thực tiễn đời sống mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, xây dựng đối với hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cũng như việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. "Toàn bộ ý kiến đã được ghi nhận đầy đủ; những nội dung thuộc thẩm quyền đã được giải trình, các nội dung còn lại sẽ tiếp tục được tiếp thu, rà soát và xử lý theo đúng quy định" – ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh. Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị Theo ông, qua các ý kiến cho thấy cử tri không chỉ quan tâm đến từng vấn đề cụ thể mà còn kỳ vọng vào một nền quản trị hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm hơn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi và tăng cường giám sát ở cả Trung ương và địa phương. Ông khẳng định niềm tin của cử tri phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể; mỗi kiến nghị là một "đơn đặt hàng" đối với đại biểu Quốc hội, đòi hỏi không chỉ lắng nghe mà còn phải chuyển hóa thành hành động trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, thực chất hơn; tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời duy trì liên hệ thường xuyên để kịp thời nắm bắt và phản ánh các vấn đề từ thực tiễn đời sống người dân.



