Quốc tế

“Cửa” đàm phán Mỹ - Iran khó lường, Mỹ huy động tàu sân bay phong tỏa cảng Iran

Huệ Bình

(NLĐO) – Quan chức Iran lên tiếng phủ nhận khả năng đối thoại với Washington, đồng thời bác bỏ thông tin cử phái đoàn tham gia đàm phán tại Pakistan.

Nghị sĩ Mohammad Reza Mohseni Sani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, mới đây đã làm dấy lên những nghi ngờ lớn về triển vọng đàm phán với Mỹ.

Trả lời hãng tin Mehr của Iran, ông khẳng định rằng "đàm phán là điều không thể chấp nhận được trong tình hình hiện nay". Ông cáo buộc phía Mỹ đang đưa ra những "yêu sách quá đáng" và đang lợi dụng đàm phán để mưu cầu các mục đích chính trị riêng trong nước.

Ông Sani nhấn mạnh: "Dựa trên tình hình thực tế, những động thái leo thang mới nhất cũng như kinh nghiệm từ các cuộc thương lượng trước đây với Mỹ, khả năng về một vòng đàm phán mới coi như đã bị hủy bỏ".

Trực thăng chuyển hàng tiếp tế cho USS Abraham Lincoln vào ngày 18-4. Ảnh: CENTCOM

Cùng lúc đó, các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao và Quốc hội Iran đều xác nhận rằng hiện tại không có bất kỳ phái đoàn nào của Iran được cử đến thủ đô Islamabad của Pakistan.

Các nhân vật chủ chốt bao gồm Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và cấp phó của ông này đều đang có mặt tại Iran.

Đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran cũng đưa tin khẳng định chưa có bất kỳ người nào, dù là thuộc nhóm kỹ thuật hay bất kỳ bộ phận nào khác, được cử tới Islamabad. Do đó, việc Iran có tham gia vào các tiến trình đàm phán sắp tới hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang rơi vào bế tắc, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp thực thi mạnh mẽ tại khu vực.

Theo trang Caliber.Az, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21-4 đã công bố đoạn phim về hoạt động tiếp tế trên biển của tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) tại vùng biển Ả Rập vào ngày 18-4.

Bài viết của CENTCOM trên X kèm hình ảnh trực thăng chở nhu yếu phẩm từ tàu hậu cần USNS Carl Brashear để chuyển cho USS Abraham Lincoln trên biển Ả Rập ngày 18-4. Ảnh: CENTCOM

Đây là lần đầu tiên CENTCOM xác nhận tàu sân bay USS Abraham Lincoln trực tiếp tham gia chiến dịch phong tỏa các cảng biển của Iran. Ảnh: CENTCOM

Hoạt động tiếp tế thẳng đứng này được thực hiện cùng tàu hậu cần USNS Carl Brashear (T-AKE 7), cho phép tàu sân bay tiếp nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu mà vẫn duy trì được trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên biển.

Theo tuyên bố từ phía Mỹ, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Trung Đông để thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu thuyền tìm cách ra vào các cảng của Iran.

Trước đó, hai quan chức quốc phòng xác nhận với USNI News rằng tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) đã bắt đầu hoạt động trong phạm vi quản lý của CENTCOM.

Sau khi rời phía Đông Địa Trung Hải cuối tuần trước, tàu USS Gerald R. Ford cùng các tàu khu trục USS Mahan (DDG-72) và USS Winston S. Churchill (DDG-81) đã đi qua kênh đào Suez để tiến vào biển Đỏ.

Sự góp mặt của tàu USS Gerald R. Ford sẽ bổ sung vào lực lượng sẵn có của CENTCOM, bao gồm Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln và Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) cùng biên đội hộ tống đã hoạt động tại Trung Đông từ tháng 1.

Ngoài ra, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli (LHA-7) cùng các tàu USS New Orleans (LPD-18) và USS Rushmore (LSD-47) cũng đang có mặt tại biển Ả Rập cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31.

Ông Donald Trump tố Iran vi phạm lệnh ngừng bắn "nhiều lần", tàu dầu Iran vượt vòng vây Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran vi phạm lệnh ngừng bắn "nhiều lần", trong khi Tehran cho biết tàu dầu đã về nước bất chấp các đe dọa từ phía Mỹ.

