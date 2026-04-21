Ông Donald Trump tố Iran vi phạm lệnh ngừng bắn "nhiều lần", tàu dầu Iran vượt vòng vây Mỹ

Ngày 21-4, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông điệp cảnh báo về tình trạng xung đột với Iran. Ông viết: "Iran đã vi phạm lệnh ngừng bắn rất nhiều lần!".

Tuyên bố này xuất hiện chỉ một ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 14 ngày do Pakistan trung gian chính thức hết hiệu lực vào tối 22-4 (giờ Mỹ).

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn và có thể tái khởi động các đợt không kích phá hủy hạ tầng điện, cầu đường của Iran nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

"Rất ít khả năng tôi sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn" - ông Donald Trump nhấn mạnh, đồng thời cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Anadolu, quân đội Iran ngày 21-4 tuyên bố tàu dầu Sili City đã tiến vào lãnh hải nước này an toàn sau khi băng qua biển Ả Rập vào đêm 20-4 (giờ địa phương).

Đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn lời bộ phận quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết con tàu đã cập cảng tại miền Nam bất chấp "nhiều lời cảnh báo và đe dọa" từ lực lượng Hải quân Mỹ.

Tehran cũng cáo buộc việc Mỹ duy trì phong tỏa các cảng biển là hành vi vi phạm thỏa thuận hòa bình và từ chối cam kết đàm phán mới nếu lệnh phong tỏa không được dỡ bỏ.

Một tàu dầu của Iran hoạt động trên biển. Ảnh: PressTV.

Về phía Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo trên mạng xã hội X ngày 21-4 rằng lực lượng nước này vừa chặn và kiểm tra tàu dầu "không quốc tịch và đang bị trừng phạt" M/T Tifani tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước đó, vào ngày 19-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đã bắt giữ tàu hàng TOUSKA của Iran tại vịnh Oman. Tính từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu vào ngày 13-4, CENTCOM cho biết đã yêu cầu 27 tàu thương mại phải quay đầu hoặc trở lại cảng Iran.

Tuy nhiên, tờ The Guardian dẫn dữ liệu từ công ty Lloyd's List cho thấy nỗ lực phong tỏa của Mỹ đang gặp thách thức. Ít nhất 26 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Iran đã lách qua eo biển Hormuz thành công để vận chuyển hàng hóa kể từ ngày 13-4.