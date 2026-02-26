HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tài xế ô tô vừa lái xe vừa bế trẻ con trong lòng bị xử phạt

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trong lòng ở Hà Nội, người đàn ông bị xử phạt 900 ngàn đồng.

Ngày 26-2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt với anh Đ.T.T. (SN 1981, quê Hưng Yên), do có hành vi vừa lái ô tô vừa bế trẻ em khi tham gia giao thông. Theo đó, với vi phạm nêu trên, anh T. bị xử phạt 900.000 đồng.

Hà Nội xử phạt Tài xế ô tô bế trẻ con khi tham gia giao thông - Ảnh 1.

Tài xế T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo CSGT, vào chiều 22-2, tài xế T. điều khiển ô tô mang BKS 89A-504.xx lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (thuộc phường Việt Hưng, TP Hà Nội). Đáng chú ý, nam tài xế vừa lái ô tô vừa bế một em bé, hành vi này gây nguy hiểm cho người ngồi trong phương tiện cũng như các phương tiện khác, khiến dư luận bức xúc.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), đã chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội xác minh vụ việc. Vào cuộc xác minh, CSGT Hà Nội đã mời anh T. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Đ.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Hà Nội xử phạt Tài xế ô tô bế trẻ con khi tham gia giao thông - Ảnh 2.

Tài xế ô tô vừa lái xe vừa bế trẻ con trong lòng. Ảnh cắt từ clip

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh Đ.T.T. về hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo việc bế trẻ nhỏ khi đang điều khiển phương tiện giao thông là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường cho cả người lớn và trẻ em.

Từ phản ánh của người dân, CSGT Gia Lai xử phạt tài xế dừng ô tô giữa đường

Từ phản ánh của người dân, CSGT Gia Lai xử phạt tài xế dừng ô tô giữa đường

(NLĐO) - Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic và clip lan truyền trên mạng xã hội, CSGT Gia Lai đã vào cuộc xử phạt tài xế dừng ô tô giữa đường.

Công an Đồng Tháp xử phạt 15 người trong đoàn mô tô từ Cần Thơ về TPHCM

(NLĐO) - Công an ở tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt 81 triệu đồng đối với 15 người trong đoàn mô tô từ Cần Thơ về TPHCM

TP HCM: Xử phạt tài xế xe buýt chiếm đường của người đi xe máy

(NLĐO) - Tài xế xe buýt số 5 cho biết do đường đông nên đã chiếm đường của người đi xe máy.

