HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cục diện mới ở Trung Đông

NGẢI SA

Ông Donald Trump đang chao đảo giữa chủ định xoay trục sang khu vực khác vừa thích thú thể hiện uy lực quân sự của Mỹ ở Trung Đông

Trong năm 2025 vừa đi qua, ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh đã hình thành cục diện chính trị an ninh, sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị mới. Nó là kết quả của cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza, của cuộc đối đầu trực diện 12 ngày giữa Israel và Mỹ với Iran, của sự thay đổi chính thể ở Syria và của sự trỗi dậy mạnh mẽ về chính trị của một số quốc gia trong khu vực. 

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2026, cục diện trên có biến động mới khiến khu vực càng thêm không ổn định, càng khó đưa đến được một trật tự chính trị an ninh rõ nét và bền vững trong thời gian tới.

Những biến động mới được chú ý nhất là tình hình chính trị - xã hội ở Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump lộ ý sẵn sàng tấn công quân sự vào Iran lần nữa, rất có thể lại cùng với Israel, để trực tiếp hậu thuẫn làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở Iran và để gia tăng áp lực tối đa tới Tehran. Diễn biến ở Iran như thế nào và cái bóng ma của sự can thiệp quân sự của Mỹ vào nội bộ nước này đang góp phần làm thay đổi cục diện hình thành trong năm ngoái ở Trung Đông. 

Yếu tố tác động khác là những kịch bản có thể xảy ra liên quan đến việc Israel tận dụng tình hình mới để lại gia tăng xung đột với Hamas, phong trào Hezbollah ở Lebanon, lực lượng Houthi ở Yemen cũng như tạo thêm sự đã rồi nhằm ngăn cản việc thành lập nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ.

Cục diện mới ở Trung Đông - Ảnh 1.

Một khu vực tại trung tâm thủ đô Tehran - Iran hôm 15-1 Ảnh: AP

Tất cả những gì đang diễn ra ở khu vực này đều có thể có đột biến mới, đều có thể rẽ ngoặt theo hướng mới và đều có thể dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các bên liên quan trực tiếp cũng như gián tiếp. Ông Donald Trump muốn khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza trong khi giai đoạn 1 vẫn còn rất dang dở. Cả Israel lẫn Hamas đều không thực thi đầy đủ và nghiêm chỉnh thỏa thuận cho giai đoạn 1.

Syria tiếp tục là khoảng trống quyền lực trong khu vực. Israel vẫn được coi là có sức mạnh quân sự nổi trội trong khu vực nhưng đang ngày càng bị cô lập về chính trị và không còn dám coi thường Iran. Ông Donald Trump chao đảo giữa chủ định xoay trục từ Trung Đông sang khu vực khác vừa thích thú thể hiện uy lực quân sự của Mỹ ở nơi đây. Mỹ và Israel ở trong tình trạng luôn sẵn sàng bất ngờ tấn công Iran lần nữa. 

Cuộc ganh đua ảnh hưởng và vị thế cường quốc khu vực giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Iran và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bộc lộ ngày càng công khai và quyết liệt. Nay lại thêm biến động chính trị - xã hội nội bộ ở Iran và lựa chọn của ông Donald Trump đứng hẳn về phía làn sóng biểu tình chống chính phủ ở Iran.

Kể từ thời cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, Iran đã trải qua 18 lần hỗn loạn và bạo lực chính trị - xã hội nhưng không lần nào trầm trọng như lần thứ 19 này. Giới chức lãnh đạo tôn giáo, nhà nước, quân đội và an ninh Iran chưa khi nào bị thách thức ghê gớm như hiện tại. Tương lai chính trị - xã hội ở Iran hiện là ẩn số lớn đối với chính nước này và khu vực. Thay đổi hay không thay đổi thể chế chính trị sau lần hỗn loạn bạo lực này đều làm thay đổi vị thế và ảnh hưởng của Iran ở khu vực. 

Cục diện Trung Đông như thế khiến cho ông Donald Trump rất khó thực thi chủ định xoay trục ưu tiên chiến lược mà có thể bị kìm chân nhiều hơn trước, thậm chí sa lầy về chính trị và an ninh ở đó. 

Tin liên quan

Nhóm ly khai người Kurd tuyên bố tấn công Vệ binh Cách mạng Iran

Nhóm ly khai người Kurd tuyên bố tấn công Vệ binh Cách mạng Iran

(NLĐO) - Nhóm ly khai người Kurd gốc Iran ở Iraq khẳng định đã tấn công Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran để trả đũa chiến dịch trấn áp biểu tình.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ cảm ơn chính phủ Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một động thái được cho là bất thường khi cảm ơn chính phủ Iran vì đã "không hành quyết các tù nhân chính trị".

Bị Mỹ chỉ trích, Nam Phi mở cuộc điều tra tàu Iran tham gia tập trận

(NLĐO) – Mỹ cáo buộc quân đội Nam Phi bất tuân mệnh lệnh từ Tổng thống Cyril Ramaphosa khi tiến hành tập trận hải quân chung có sự tham dự của Iran.

Iran Mỹ Trung Đông Israel
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo