HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 18-1: Mỹ có dễ tấn công Iran lúc này?

Hải Ngọc

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định họ có nhiều lựa chọn quân sự nhằm vào Iran song giới chuyên gia không nghĩ như vậy.

Theo giới quan sát, danh sách các lựa chọn đó hiện nay bị thu hẹp đáng kể so với chỉ một năm trước, thậm chí hạn chế hơn cả hồi tháng 6-2025, khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Dồn quân ở Caribe

Việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe trong chiến dịch gây sức ép nhằm vào Venezuela đã làm hạn chế các lựa chọn của Washington đối với Iran.

Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, Lầu Năm Góc điều hàng chục tàu chiến, tiêm kích F-35, máy bay trinh sát, lực lượng Thủy quân lục chiến, cùng nhóm tác chiến tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford tới Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM).

Theo các quan chức quốc phòng nói với Wall Street Journal, hiện Mỹ chỉ có 6 tàu chiến ở Trung Đông, so với 12 tàu ở Caribe.

Điểm nóng xung đột ngày 18-1: Vì sao Mỹ ngừng tấn công Iran? - Ảnh 1.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào vùng biển Caribe hồi tháng 11-2025. Ảnh: AP

Đặc biệt, Mỹ không có nhóm tác chiến tàu sân bay nào tại Trung Đông vào lúc này, sau khi tàu USS Gerald R. Ford được điều tới vùng biển phía Bắc Venezuela vào tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, theo tờ POLITICO, tàu USS Ford, vốn đã chuyển hướng khỏi Trung Đông từ năm ngoái, vẫn ở lại Caribe sau chiến dịch Venezuela. Hai tàu sân bay USS Vinson và USS Nimitz – được ông Donald Trump điều tới Trung Đông vào tháng 6 năm ngoái - đã rời khu vực này từ lâu.

Điều này đồng nghĩa với việc các lựa chọn quân sự của ông Donald Trump chỉ còn là những chiếc máy bay được phép triển khai tới các căn cứ không quân lân cận ở Trung Đông.

Phó đô đốc về hưu John Miller, cựu Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Bộ Tư lệnh Trung tâm, cho biết chính quyền Mỹ có thể dựa vào các đồng minh và đối tác trong khu vực để làm căn cứ triển khai, song Washington sẽ phải xin phép đặt căn cứ và xin quyền bay qua không phận - điều có thể tránh được nếu có tàu sân bay hoạt động ở vùng biển quốc tế.

Kho dự trữ vũ khí suy giảm

Kho dự trữ vũ khí của Mỹ vốn đang suy giảm do nhịp độ các chiến dịch quân sự diễn ra nhanh chóng ở biển Đỏ (chống lại lực lượng Houthi ở Yemen), Iran và Venezuela cũng như việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 18-1: Vì sao Mỹ ngừng tấn công Iran? - Ảnh 2.

Quân đội Mỹ dỡ hàng tại Căn cứ Không quân Al-Udeid ở Qatar hồi năm 2024. Ảnh: AP

Điểm nghẽn trở nên đặc biệt rõ rệt đối với các hệ thống phòng không dùng để bảo vệ lực lượng Mỹ trong tầm bắn của vũ khí Iran. 

Nếu Mỹ tấn công và Iran đáp trả mạnh mẽ, lượng tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể không đủ để bảo vệ khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Không quân Al-Udeid ở Qatar cùng các đơn vị nhỏ hơn tại Iraq, Syria và Jordan.

Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được Mỹ điều từ Hàn Quốc sang Trung Đông hồi năm ngoái đã quay trở lại nước này vào tháng 11 vừa qua.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump bất ngờ cảm ơn chính phủ Iran

Tổng thống Donald Trump bất ngờ cảm ơn chính phủ Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một động thái được cho là bất thường khi cảm ơn chính phủ Iran vì đã "không hành quyết các tù nhân chính trị".

Bị Mỹ chỉ trích, Nam Phi mở cuộc điều tra tàu Iran tham gia tập trận

(NLĐO) – Mỹ cáo buộc quân đội Nam Phi bất tuân mệnh lệnh từ Tổng thống Cyril Ramaphosa khi tiến hành tập trận hải quân chung có sự tham dự của Iran.

Mỹ đang dồn lực lượng tới Trung Đông, ông Donald Trump vẫn tấn công Iran?

(NLĐO) - Quân đội Mỹ khẩn trương điều động thêm khí tài quân sự tới Trung Đông giữa lúc Tổng thống Donald Trump vẫn xem xét phương án quân sự nhằm vào Iran.

Iran biểu tình chống chính phủ mỹ tấn công Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo