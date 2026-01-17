Nhóm ly khai người Kurd tuyên bố tấn công Vệ binh Cách mạng Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhóm ly khai người Kurd tuyên bố tấn công Vệ binh Cách mạng Iran

Tường Như

(NLĐO) - Nhóm ly khai người Kurd gốc Iran ở Iraq khẳng định đã tấn công Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran để trả đũa chiến dịch trấn áp biểu tình.

Một nhóm người Kurd gốc Iran đang hoạt động tại miền Bắc Iraq cho biết đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong những ngày gần đây, nhằm trả đũa việc chính quyền Tehran trấn áp các cuộc biểu tình trong nước.

Theo AP, lực lượng đứng sau các cuộc tấn công là Quân đội Quốc gia Kurdistan, cánh vũ trang của Đảng Tự do Kurdistan (PAK). 

Nhóm ly khai người Kurd tuyên bố tấn công Vệ binh Cách mạng Iran - Ảnh 1.

Ông Jwansher Rafati, đại diện Đảng Tự do Kurdistan (PAK), trả lời phỏng vấn AP tại TP Irbil – Iraq. Ảnh: AP

Đại diện PAK, ông Jwansher Rafati, nói rằng tổ chức này không chỉ hỗ trợ tài chính cho phong trào biểu tình tại Iran mà còn trực tiếp tiến hành các hoạt động vũ trang khi cần thiết để bảo vệ người biểu tình.

"Khi chúng tôi biết IRGC bắn vào người dân xuống đường, các chiến binh của chúng tôi tại TP Ilam, Kermanshah và Firuzkuh đã đáp trả bằng các chiến dịch vũ trang" – ông Rafati trả lời phỏng vấn AP tại TP Irbil - thủ phủ khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Truyền thông nhà nước Iran trước đó nhiều lần cáo buộc các nhóm người Kurd, trong đó có PAK, tấn công lực lượng an ninh.

Đây là lần đầu tiên PAK chính thức thừa nhận đã tiến hành các hoạt động vũ trang kể từ khi làn sóng biểu tình mới nhất ở Iran bùng phát.

Các hãng tin bán chính thức như Tasnim và Fars cũng cho rằng các nhóm người Kurd ở miền bắc Iraq đã "chuyển từ chiến tranh tâm lý sang hành động vũ trang".

Theo các nhà hoạt động Iran, hơn 2.797 người đã thiệt mạng trong đợt biểu tình lan rộng trên toàn quốc.

PAK cho biết các cuộc tấn công vừa qua được thực hiện bởi lực lượng của họ đang hoạt động bên trong lãnh thổ Iran, chứ không phải từ Iraq vượt biên sang.

Dù vậy, nhóm này thừa nhận nguy cơ Tehran sẽ trả đũa bằng các đòn không kích hoặc tấn công vào căn cứ của PAK tại Iraq, như từng xảy ra trong những năm trước.

Trên mạng xã hội, PAK đã đăng tải nhiều đoạn clip được cho là ghi lại các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của IRGC với hình ảnh mờ, cho thấy tiếng súng, các vụ nổ và một số công trình bốc cháy.

Theo AP, chưa thể kiểm chứng độc lập mức độ thiệt hại cũng như tác động thực tế của các vụ việc này.

Thế khó cho Iraq

Những tuyên bố của PAK đặt chính quyền Iraq vào thế khó, trong bối cảnh Iran có ảnh hưởng chính trị và an ninh lớn tại Baghdad.

Sự hiện diện lâu nay của các nhóm người Kurd đối lập Iran ở miền Bắc Iraq luôn là điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa hai nước láng giềng.

Năm 2023, Iraq và Iran từng đạt thỏa thuận yêu cầu giải giáp các nhóm người Kurd gốc Iran, đóng cửa căn cứ gần biên giới và di dời lực lượng này vào các trại do Baghdad quản lý. Dù các căn cứ bị đóng và việc đi lại bị hạn chế, các nhóm này vẫn duy trì hoạt động chính trị và tổ chức, trong đó có PAK.

Lịch sử nhiều nghịch lý
Khoảng một thập kỷ trước, lực lượng PAK từng được quân đội Mỹ huấn luyện khi tham gia chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Đáng chú ý, trong giai đoạn này PAK lại cùng chiến tuyến với các lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn ở Iraq – tất cả đều nhằm đánh bại IS.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump bất ngờ cảm ơn chính phủ Iran

Tổng thống Donald Trump bất ngờ cảm ơn chính phủ Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một động thái được cho là bất thường khi cảm ơn chính phủ Iran vì đã "không hành quyết các tù nhân chính trị".

Biểu tình lan rộng khắp Iran, internet mất kết nối hoàn toàn

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi kiềm chế tối đa cũng như đối thoại, tham gia và lắng nghe yêu cầu của người dân.

Iran tố cáo Mỹ, Israel can thiệp biểu tình

Quân đội Iran tuyên bố quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình ở Iran.

người Kurd ở Iraq Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lực lượng người Kurd
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo