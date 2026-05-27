HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Củng cố lưới an sinh

An Chi

Chính sách an sinh cho người cao tuổi ở Việt Nam đã được triển khai khá sớm và liên tục mở rộng

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, đề xuất tăng chuẩn trợ giúp xã hội và mở rộng diện thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1-7-2026 không chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật về chính sách, mà là một bước đi mang ý nghĩa xã hội sâu sắc: củng cố "lưới an sinh" cho nhóm yếu thế, nhất là người cao tuổi không có lương hưu.

Điểm đáng chú ý nhất trong đề xuất lần này là việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, đồng thời giữ nguyên hệ số tính trợ cấp. Điều này giúp toàn bộ nhóm thụ hưởng - từ người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - đều được tăng mức hỗ trợ tương ứng. 

Quan trọng hơn, chính sách không đứng yên mà được đặt trong một lộ trình điều chỉnh rộng hơn, khi cùng thời điểm Nhà nước dự kiến tăng lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu và các khoản trợ cấp khác. Đây là cách tiếp cận đồng bộ, nhằm tránh tình trạng "chính sách chạy sau đời sống".

Trong đó, trọng tâm của dự thảo là chính sách trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi không có lương hưu. Theo Luật BHXH năm 2024, nhóm này gồm người từ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH, và người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đây là một bước tiến quan trọng vì lần đầu tiên hệ thống an sinh Việt Nam hình thành rõ mô hình "trụ cột hưu trí xã hội", giúp bao phủ cả những người không tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ vào hệ thống BHXH.

Chính sách an sinh cho người cao tuổi ở Việt Nam đã được triển khai khá sớm và liên tục mở rộng. Từ Pháp lệnh Người cao tuổi trước đây đến Luật Người cao tuổi năm 2009, Nhà nước đã thiết lập chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng cho nhóm từ 80 tuổi không có lương hưu, sau đó dần hạ độ tuổi xuống 75. Cùng với đó là chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí cho người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, giúp giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh - một trong những nhu cầu lớn nhất của tuổi già.

Một số địa phương cũng đã đi trước chính sách chung bằng cách nâng mức hỗ trợ. Quảng Ninh và Hải Phòng hiện là những địa phương chi trả trợ cấp hưu trí xã hội ở mức 700.000 đồng/tháng, cao hơn chuẩn chung của cả nước. Trong khi đó, TP HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính cũng từng bước điều chỉnh mức trợ cấp lên 650.000 đồng/tháng cho người từ 75 tuổi không có lương hưu.

Tuy vậy, thách thức đặt ra là rất lớn. Khi Việt Nam có khoảng 4,5 triệu người đang hưởng trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội, bất kỳ sự điều chỉnh tăng nào cũng kéo theo áp lực ngân sách hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, mức trợ cấp hiện nay dù đã cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với chi phí sinh hoạt thực tế, đặc biệt tại đô thị.

Nhìn tổng thể, đề xuất lần này mang ý nghĩa tích cực, thể hiện rõ định hướng "không để ai bị bỏ lại phía sau". Nhưng để chính sách thực sự bền vững, cần song hành với mở rộng việc làm chính thức, tăng tỉ lệ tham gia BHXH và phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi toàn diện hơn. Khi đó, trợ cấp không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính, mà trở thành một phần của hệ thống an sinh đa tầng, bảo đảm cho một xã hội đang "già hóa" nhưng vẫn an toàn và nhân văn. 

Tin liên quan

Kiến tạo mạng lưới an sinh xã hội từ cơ sở

Kiến tạo mạng lưới an sinh xã hội từ cơ sở

Chính quyền nhiều phường - xã tại TP HCM chủ động kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo người dân khó khăn bằng những việc làm cụ thể, kịp thời và bền vững

Gia cố mạng lưới an sinh xã hội

Năm 2026, chính sách an sinh xã hội dự kiến được điều chỉnh theo hướng bền vững hơn, kỳ vọng tiếp tục mở rộng độ bao phủ các loại bảo hiểm

Trợ cấp hưu trí xã hội - “tấm lưới an sinh” cho người không có lương hưu

(NLĐO) - Ngoài các quy định mới về chế độ hưu trí, Luật BHXH 2024 còn bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi không có lương hưu.

điều chỉnh lương hưởng lương hưu tăng lương cơ sở người khuyết tật người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo